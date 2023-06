Fazio: Che Tempo Che Fa sostituito da 2 programmi, ecco quali

Con l’addio di Fabio Fazio alla Rai si è aperta una vera e propria voragine che non sarà certo facile riuscire a colmare. Nelle ultime settimane le critiche per la chiusura di un programma storico per la televisione di Stato come Che tempo che fa hanno lasciato spazio al susseguirsi di voci e indiscrezioni su chi sarebbe stato il “fortunato” ad accogliere il testimone di Fazio. Una delle ipotesi più fondate al momento è quella relativa allo spostamento del programma di Sigfrido Ranucci, Report, su Rai 3 nella stessa fascia oraria che un tempo era stata dedicata a Che tempo che fa. Nelle ultime ore però si stanno facendo strada anche altre ipotesi.

Report al posto di Fazio e le dichiarazioni di Sigfrido Ranucci

Secondo quanto riportato da TvBlog al posto dello storico programma condotto da Fabio Fazio su Rai 3 la domenica sera potrebbe sbarcare Report condotto da Sigfrido Ranucci, la cui partenza sarebbe già stata fissata per l’8 ottobre prossimo. Non sarebbe la prima volta per Report su questa rete e in questa precisa fascia oraria: in molti infatti ricorderanno come il programma di Sigfrido Ranucci, nel 2013 prima di Che tempo che fa, andasse in onda proprio su questa rete e fosse guidato da Milena Gabanelli.

Rispetto a questa ipotesi è stato lo stesso Ranucci a esprimersi poco tempo fa. Il conduttore, nel corso di un’intervista in radio alla trasmissione ‘Un giorno da pecora’ ha affermato: “Intanto io non so nulla di ufficiale e nessuno mi ha detto nulla. Sono un dipendente, sono dell’azienda e faccio quello che mi viene chiesto nel miglior modo possibile. Ma con delle garanzie. Bisogna portare rispetto a Report e alla sua storia. Se qualcuno vuole strumentalizzare sbaglia, se qualcuno vuole mettere in difficoltà la trasmissione, spostandola in condizioni difficili, sbaglia“.

L’ipotesi Federico Quaranta su Rai 3

Proprio oggi TvBlog ha rilasciato una nuova indiscrezione sulla futura domenica sera di Rai 3 e questa volta a esserne protagonista è stato Federico Quaranta. A partire da settembre su Rai 3 la domenica sera potrebbe essere collocato proprio Il Provinciale, il documentario di Federico Quaranta che in questi anni è andato in onda su Rai 1 e Rai 2.

Stando a questa indiscrezione la trasmissione dovrebbe spostarsi su Rai 3 a partire da domenica 10 settembre in prima serata e potrebbe anche essere previsto nel prime time di Rai3 del 2024, in alternanza con Report.

La nota dei vertici Rai

“Come già annunciato nei giorni scorsi i Direttori dei Generi stanno ancora lavorando alla definizione dei palinsesti della prossima stagione che verranno illustrati in Consiglio di Amministrazione il prossimo 22 giugno e presentati a Napoli il 7 luglio. I Direttori, inoltre, stanno anche incontrando i vari conduttori che saranno i protagonisti delle prossime produzioni. Per questo motivo qualunque ricostruzione, anche con riferimento alla trasmissione Report, è da ritenersi prematura e priva di fondamento”.

Questo è ciò che si apprende dalla nota rilasciata dai vertici Rai relativamente alle indiscrezioni sul possibile sostituto di Fabio Fazio che si sono susseguite nelle ultime settimane. Nessuna conferma quindi. Non resta che aspettare la presentazione ufficiale dei palinsesti per il 2023/2024.