Favoloso, la sua verità sulle nozze con Elena: parole anche sulla madre

Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali sono convolati a nozze a Zanzibar ed hanno mostrato la loro unione (che non ha alcun valore legale in Italia) alle telecamere di Live – Non è la d’Urso. L’evento, e più in generale l’intera love story, continua a destare dubbi a qualcuno. Non sono in pochi infatti coloro che pensano che il rapporto sia stato imbastito solo per avere visibilità. Tra questi c’è l’ex di Elena, il produttore Daniele Di Lorenzo. Dal canto loro, Luigi e la Morali non smettono di rigettare simili congetture, dichiarandosi innamoratissimi e felici. La showgirl, per corroborare la sua posizione, ha anche detto di essere disposta a sposare Favoloso in Italia. Intanto dalla terra africana ha detto la sua il diretto interessato che ieri, su Canale 5, non è intervenuto perché vittima di un’insolazione.

Favoloso ed Elena Morali a Zanzibar a spese proprie

Favoloso, attaccato su più fronti sui social, ha risposto, sostenendo che il suo amore per Elena è sincero e non a misura di telecamera. Lo ha detto intervenendo su Instagram, dove ha anche spiegato che il viaggio a Zanzibar è stato pagato di tasca sua e che il talk Live – Non è la d’Urso gli ha chiesto le immagini perché “a quanto pare qualcuno voleva vederle”. L’ex gieffino si è detto inoltre felice per il fatto che sua madre Loredana, altro volto familiare dei salotti d’ursiani, a 50 anni abbia “trovato una nuova vita”. Alla luce del legame nato con la Morali e del percorso intrapreso dalla mamma, Luigi, tirando un bilancio del suo ultimo periodo, ha quindi dichiarato di essere più che soddisfatto. Sulla question nozze, invece, per il momento, non è ancora intervenuta Nina Moric, ex di Favoloso con il quale c’è in atto una vicenda giudiziaria delicata.

Elena Morali strigliata da Barbara d’Urso

Elena Morali, nell’ultima puntata di Live, è stata ripresa in modo molto deciso da Barbara d’Urso. La conduttrice è intervenuta quando i toni tra lei e l’ex Di Lorenzo si sono alzati. Nella fattispecie quando la showgirl ha menzionato il padre di Daniele. A quel punto la padrona di casa l’ha rimproverata, invitandola con veemenza verbale a lasciare fuori dal caso persone terze non interessate alla vicenda. L’ex di Scintilla è prontamente rientrata nei ranghi.