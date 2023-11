Favino recita in strada a Viva Rai2 e raccoglie 3 euro: video virale

Pierfrancesco Favino show a Viva Rai2. L’attore, collegato con Fiorello, nella puntata in onda martedì 14 novembre è stato protagonista di uno sketch memorabile. L’interprete capitolino si è presentato in strada, a un incrocio con semaforo vicino al Foro Italico, con in mano un teschio. L’idea è stata quella di mettersi a recitare per divulgare cultura.

Favino si è ritrovato a dover scegliere: recitare alcune strofe dell’immortale Amleto di Shakespeare (da qui la scelta di presentarsi con il teschio) oppure tentare qualcosa di differente?

Favino al semaforo declama la poesia di Giacomo Leopardi

“Sono qui per portare la cultura in strada, dobbiamo portare la cultura nel mondo, siamo noi a doverci avvicinare”, ha scandito l’attore tra il serio e il faceto. Dopodiché, nel momento in cui all’incrocio è scattato il semaforo rosso, ha afferrato il leggio che aveva con sé, si è piantato in mezzo alla strada innanzi a diverse auto ed ha cominciato a declamare L’infinto di Giacomo Leopardi.

Qualcuno in quel momento ha attraversato la strada non prestandogli particolare attenzione. Alcuni automobilisti lo hanno ripreso con lo smartphone. Poi è scattato il verde e Favino si è ritirato a bordo strada. “Una scena che resterà negli annali della televisione italiana”, il commento divertito di Fiorello.

Finita qui la gag? No, Favino, infatti, si è poi avvicinato a qualche automobilista in coda al semaforo per chiedere un “obolo”. “La cultura paga”, è andato ripetendo. Quanto ha raccolto? “Ho fatto 3 euro, ci pago l’Irpef”, ha chiosato, prima di rientrate nel glass di Viva Rai2 dove lo spettacolo è continuato all’insegna delle risate. Inutile dire che il video in cui ha recitato in strada è diventato virale in un amen.

La performance di @pfavino su strada sarà la cosa più bella e di cultura che vedrete oggi???? #VivaRai2 @Fiorello pic.twitter.com/CpjrD35RL1 — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) November 14, 2023

La polemica sugli attori stranieri nei ruoli italiani

Fiorello ha portato il discorso anche sulla questione sollevata proprio da Favino nel corso dell’80esima Mostra del Cinema di Venezia. L’attore si era lamentato del fatto che ruoli di personaggi italiani vengano spesso affidati ad interpreti statunitensi nelle produzioni internazionali. In particolare aveva fatto riferimento al collega Adam Driver, protagonista del film Ferrari.

La battuta dissacrante di Fiorello su Massimo Boldi

Fiorello, come al solito, ha commentato la vicenda in modo dissacrante, sfoderando una battuta epica: “È come se prendessimo Boldi per interpretare Bush”. Favino, per non essere da meno, si è messo ad intonare l’inno nazionale italiano sulla musica di quello americano, ‘The Star-Spangled Banner’.