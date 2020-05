Favino, incursione in diretta della moglie ai David: l’attore travolto

Pierfrancesco Favino, incursione in diretta della moglie Anna Ferzetti ai David di Donatello: l’attore travolto

Anna Ferzetti pazza di gioia per il marito Pierfrancesco Favino, tanto da travolgerlo e sommergerlo di baci. Questo è il bello della diretta tv e anche quello di poterla fare dal divano di casa, con a fianco i propri affetti. La vicenda amorevole è capitata durante la premiazione dei David di Donatello 2020, trasmessa su Rai Uno e condotta da Carlo Conti. L’evento si è svolto in modo totalmente inedito, nel rispetto delle norme anti contagio dettate dal Covid-19: in studio solo il presentatore toscano, mentre tutti gli ospiti della serata sono intervenuti in collegamento, dalle rispettive abitazioni. E quando si è scoperto che Favino ha trionfato in una delle categorie più ambite, quella del Miglior attore protagonista, Anna si è lasciata andare, mostrando tutta la sua felicità per il traguardo di Pierfrancesco.

Fuori programma di Anna Ferzetti, Carlo Conti raggiante

Prima candidatura ai David di Donatello nella categoria Miglio attore protagonista per Favino, che ha fatto subito bingo, portando a casa la statuetta per aver vestito magistralmente i panni di Tommaso Buscetta nel film ‘Il Traditore’. Quando Carlo Conti ha pronunciato il suo nome, l’attore è stato travolto dall’abbraccio e dai baci della Ferzetti. Una vera e propria incursione in diretta, visto che Favino attendeva l’esito, come gli altri candidati, ‘in solitaria’. Nessun problema per il ‘fuori programma’. Anzi Conti si è mostrato raggiante nel vedere tanto calore familiare.

Favino trionfa ai David di Donatello: battuta la concorrenza di Servillo, Borghi, Di Leva e Marinelli

Favino ha sconfitto la concorrenza di altri quattro attori big: Toni Servillo (candidato con 5 è il numero perfetto), Alessandro Borghi (Il primo re), Francesco Di Leva (Il sindaco del rione Sanità), Luca Marinelli (Martin Eden). Tutti i candidati si sono collegati al momento dell’annuncio. E tutti hanno applaudito il collega Favino. “Sono contenti per te, questo è un bel gesto”, ha sottolineato Conti.