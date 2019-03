Fausto Leali zittisce Donatella Milani a Ora o mai più: la Rettore approva

Ora o mai più ultima puntata: Fausto Leali contro Donatella Milani

L’ultima puntata di Ora o mai più non è partita nel migliore dei modi per Donatella Milani. La dichiarazione della cantante a Vieni da me (“Ma chi sono questi giudici?“) ha indignato i Coach del programma e in particolare Fausto Leali. “Qui ci sono milioni di dischi venduti”, ha ribattuto Leali che ha poi ricordato la presenza della Milani nella precedente edizione. Donatella infatti aveva partecipato alla prima puntata del 2018 in coppia con Fausto ma l’improvvisa morte della madre l’ha spinta a lasciare lo show. “Volevi fare la maestra con me”, ha rammentato Leali, che ha subito ricevuto l’applauso della Rettore che, dopo aver abbandonato la sua allieva, si è presentata in studio con una t-shirt bianca e la scritta “Arrangiati”.

Le scuse di Donatella Milani alla finale di Ora o mai più

Dopo l’attacco di Fausto Leali, Donatella Milani è tornata a scusarsi con i colleghi di Ora o mai più. “Ho sbagliato di nuovo, vi chiedo umilmente scusa. Sono troppo istintiva. Ma criticarmi continuamente, per qualsiasi cosa, è davvero esagerato”, ha provato a giustificarsi la Milani. Nella diatriba è intervenuto Toto Cutugno, che ha provato a spegnere ogni polemica: “Basta con questa storia, qui si fa musica”.

Donatella Milani canta Su di noi dell’ex fidanzato Pupo

Alla finale di Ora o mai più la Rettore ha scelto di non esibirsi – per la terza volta consecutiva -con la Milani. Quest’ultima ha abbandonato le canzoni della sua ex Coach e ha cantato Su di noi, celebre brano di Pupo scritto quando aveva appena 16 anni. L’esibizione è piaciuta alla giuria e ha ottenuto in totale 53 punti.