Fausto Leali, parla la moglie: “Non è razzista e non è neanche un fascista”

Continua a far chiacchierare la squalifica di Fausto Leali del Grande Fratello Vip, avvenuta nel corso della terza puntata della quinta edizione. Dopo le sue dichiarazioni razziste pronunciate in un confronto con Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli, il cantante di Brescia è stato fatto fuori dalla Casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini e il suo team di autori avevano già provato a chiudere un occhio davanti alle affermazioni di Leali su Benito Mussolini, il fascismo e Adolf Hitler. Un’altra polemica ha però cambiato gli equilibri del gioco e spinto la produzione a prendere un provvedimento disciplinare nei confronti dell’artista 73enne (tra l’altro già finito in nomination nel giro di pochi giorni). Sul nuovo numero di Chi, in edicola da mercoledì 23 settembre 2020, Germana Schena, la moglie di Fausto ha preso le difese del marito chiarendo che l’uomo non è un razzista come qualcuno ha insinuato. La donna ha inoltre ribadito che nella trasmissione non è venuta fuori la vera personalità di Leali, che non è riuscito ad integrarsi per bene nel giro di così poco tempo.

Grande Fratello Vip, Fausto Leali squalificato: cosa ha dichiarato la moglie Germana

“Mio marito ha sbagliato, è vero, ma non è un razzista, la sua musica oltretutto affonda le radici proprio nel blues. E non è neanche un fascista, Fausto in 50 anni di carriera non si è mai schierato politicamente”, ha dichiarato la moglie di Leali alla rivista edita da Mondadori. “Era partito con l’intenzione di divertirsi, lui è abituato a stare con i giovani, invece si vede che trovarsi chiuso lì dentro con persone con cui non ha confidenza l’ha messo a disagio e ha fatto delle gaffes, anche importanti. In realtà è un uomo buono, generoso, mentre nella Casa l’ho visto nostalgico, pensieroso… Insomma, non è certo venuta fuori la sua vera personalità”, ha aggiunto. In effetti Fausto è apparso piuttosto ombroso nei pochi giorni trascorsi nel bunker di Cinecittà. A notarlo pure l’amico Cristiano Malgioglio che ha però duramente criticato Leali per il suo comportamento nei confronti di Enock.

Germana Schena: chi è la terza moglie di Fausto Leali

Germana Schena è la terza moglie di Fausto Leali. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è infatti sposato più di una volta. Dal 1968 al 1983 è stato legato a Milena Cantù, cantante nota perlopiù negli anni Sessanta. Da questa unione sono nate le prime due figlie di Leali: Deborah e Samantha. Successivamente l’interprete è convolato a nozze con Claudia, dalla quale ha avuto altri due eredi, Lucrezia e Francesco Faustino. Negli anni Novanta l’incontro con Germana, vocalist di trent’anni più giovane. I due sono diventati ufficialmente marito e moglie nel 2015.