Fatti Vostri, tensioni dietro le quinte: spuntano retroscena su Anna Falchi

Ci sarebbero tensioni dietro le quinte di Fatti Vostri. Nel programma della mattina di Rai 2, condotto da Anna Falchi e Flavio Montrucchio, sembra proprio che non si respiri una dolce atmosfera. A parlarne è il settimanale Chi, nella sua rubrica C’è chi dice…, dove solitamente vengono svelati dei retroscena legati al mondo della TV e dello spettacolo. Oggi si parla, appunto, del talk show mattutino e soprattutto di Anna Falchi. Ma i problemi non riguarderebbero, invece, il suo collega, ovvero Montrucchio.

Infatti, a quanto pare le tensioni sarebbero nate proprio tra la conduttrice e chi ha ideato il programma, ovvero Michele Guardi e il suo team. Ecco cosa rivela il noto settimanale:

“Ci sarebbero tensioni tra la conduttrice Anna Falchi e lo storico gruppo di lavoro del regista e ideatore della trasmissione, Michele Guardì”

Solo due anni fa, si parlava di tensioni dietro le quinte tra la conduttrice e Flora Canto. Ed ecco che ora queste voci tornano a circolare sulla Falchi, che si ritrova – a quanto pare – spesso ad affrontare arie tese. La trasmissione è partita da poco più di un mese, in ritardo rispetto alle previsioni e già si parla di tensione. Allo stesso tempo, va precisato che non ci sarebbe nulla da temere per il posto alla conduzione di Anna Falchi. Infatti, ormai è diventata un volto fisso delle reti Rai, come fa notare la rivista Chi.

Bisognerà capire se queste tensioni creeranno problemi nelle prossime puntate. In una recente intervista per TV Sorrisi e Canzoni, la conduttrice aveva parlato di un clima sereno all’interno della sua trasmissione. In particolare, aveva confermato la sintonia che c’è tra lei e Flavio Montrucchio, definendolo una persona “brillante, sempre con la battuta pronta”. Inoltre, la Falchi aveva precisato che sul set si divertono molto, ridendo e ballando.

In occasione di quella intervista, il volto Rai aveva ammesso di voler mantenere privato tutto ciò che riguarda la sua vita personale, ritenendo che alcune cose dovrebbero appartenere solo a chi si ama. Non resta ora che attendere per scoprire se le tensioni si placheranno, ma soprattutto se accadrà qualcosa che potrebbe cambiare le sorti del programma di Rai 2.