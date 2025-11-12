 Skip to main content
Televisione

Fatti Vostri, tensioni dietro le quinte: spuntano retroscena su Anna Falchi

Aria tesa nel programma della mattina di Rai 2? Si parla di momenti di tensione per la conduttrice dietro le quinte

Rebecca Megna12 Novembre 20252 minuti di lettura
anna falchi oggi, selfie

Ci sarebbero tensioni dietro le quinte di Fatti Vostri. Nel programma della mattina di Rai 2, condotto da Anna Falchi e Flavio Montrucchio, sembra proprio che non si respiri una dolce atmosfera. A parlarne è il settimanale Chi, nella sua rubrica C’è chi dice…, dove solitamente vengono svelati dei retroscena legati al mondo della TV e dello spettacolo. Oggi si parla, appunto, del talk show mattutino e soprattutto di Anna Falchi. Ma i problemi non riguarderebbero, invece, il suo collega, ovvero Montrucchio.

Infatti, a quanto pare le tensioni sarebbero nate proprio tra la conduttrice e chi ha ideato il programma, ovvero Michele Guardi e il suo team. Ecco cosa rivela il noto settimanale:

“Ci sarebbero tensioni tra la conduttrice Anna Falchi e lo storico gruppo di lavoro del regista e ideatore della trasmissione, Michele Guardì”

Solo due anni fa, si parlava di tensioni dietro le quinte tra la conduttrice e Flora Canto. Ed ecco che ora queste voci tornano a circolare sulla Falchi, che si ritrova – a quanto pare – spesso ad affrontare arie tese. La trasmissione è partita da poco più di un mese, in ritardo rispetto alle previsioni e già si parla di tensione. Allo stesso tempo, va precisato che non ci sarebbe nulla da temere per il posto alla conduzione di Anna Falchi. Infatti, ormai è diventata un volto fisso delle reti Rai, come fa notare la rivista Chi.

Bisognerà capire se queste tensioni creeranno problemi nelle prossime puntate. In una recente intervista per TV Sorrisi e Canzoni, la conduttrice aveva parlato di un clima sereno all’interno della sua trasmissione. In particolare, aveva confermato la sintonia che c’è tra lei e Flavio Montrucchio, definendolo una persona “brillante, sempre con la battuta pronta”. Inoltre, la Falchi aveva precisato che sul set si divertono molto, ridendo e ballando.

In occasione di quella intervista, il volto Rai aveva ammesso di voler mantenere privato tutto ciò che riguarda la sua vita personale, ritenendo che alcune cose dovrebbero appartenere solo a chi si ama. Non resta ora che attendere per scoprire se le tensioni si placheranno, ma soprattutto se accadrà qualcosa che potrebbe cambiare le sorti del programma di Rai 2.

