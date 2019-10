Farid di Riccanza a dieta da Lemme: l’incontro bizzarro

Riccanza Deluxe, Farid incontra Lemme nella prima puntata della quarta stagione

È cominciata col botto la stagione di Riccanza Deluxe! I protagonisti della quarta edizione probabilmente saranno proprio Farid Shirvani e il dottor Lemme, che lo farà dimagrire. Il primo episodio di Riccanza Deluxe è andato in onda stasera, martedì 8 ottobre 2019, su MTV, e abbiamo ritrovato il volto storico del reality, ovvero Farid. Lui insieme a Tommaso Zorzi hanno dato notizie spiazzanti che i fan hanno accolto con molto stupore. Se Tommaso ha deciso di allontanarsi dalla riccanza e trascorrere qualche giorno senza telefoni, serate in discoteca e shopping, Farid ha deciso di iniziare una dieta. Lo farà per trovare la donna della sua vita, visto che puntare sulla simpatia fino a oggi non lo ha aiutato molto: questo, almeno, ha detto lui!

Farid di Riccanza a dieta da Lemme: l’incontro nel primo episodio

Dopo aver sorpreso tutti dichiarando di volersi mettere a dieta, Farid ha rincarato la dose di stupore dicendo di aver scelto Alberico Lemme per farsi seguire. Lemme non ha bisogno di presentazioni, non si dichiara dietologo ma ha un’idea di dieta tutta sua. Lo abbiamo conosciuto nei salotti di Barbara d’Urso ed è stato protagonista anche nell’ultima edizione del Grande Fratello, adesso diventerà una star di Riccanza. Riuscirà a far dimagrire Farid? Noi lo auguriamo al protagonista di Riccanza, ma chissà. Il loro incontro è stato decisamente bizzarro, ma non del tutto inaspettato. Farid è arrivato nello studio di Lemme e gli hanno consigliato di ingannare l’attesa nel RistoLemme. Proprio così, Farid è andato da Lemme per dimagrire e la prima cosa che ha fatto è stata mangiare! E mica cose leggere: pappardelle.

Riccanza, Farid sceglie Lemme per dimagrire e viene accolto nel RistoLemme

Dopo qualche minuto è arrivato Lemme, che ha dato il benvenuto a Farid in modo insolito: “Benvenuto nell’oasi dei ciccioni”, ha esclamato. Vedendo che Farid stava mangiando, ha aggiunto: “Stai già mangiando, significa che stai già dimagrendo”. Insomma, tra i tanti ospiti di questa stagione Lemme è senza dubbio quello destinato a regalare gioie. Se queste sono le premesse ne vedremo delle belle nei prossimi episodi di Riccanza Deluxe!