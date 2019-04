La madre di Giulia Salemi: Fariba doveva partecipare a diversi programmi Mediaset

Dopo l’esperienza a Pechino Express con la figlia Giulia Salemi, Fariba Tehrani è stata sul punto di partecipare a diversi programmi Mediaset. Doveva prendere parte prima a Uomini e Donne, poi all’Isola dei Famosi e infine al Grande Fratello, ma ogni progetto è sfumato. A rivelarlo la stessa persiana in un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv. Negli ultimi anni è successo di tutto alla 56enne, che si è dovuta così accontentare delle ospitata da Barbara d’Urso, a Domenica Live e Pomeriggio 5, e di quelle nel salotto di Alfonso Signorini a Casa Signorini. Nonostante tutto Fariba è tranquilla ed è contenta per la figlia Giulia che, a 26 anni, ha finalmente trovato il grande amore accanto a Francesco Monte.

La confessione di Fariba Tehrani sui reality Mediaset

“Due anni fa dovevo andare a Uomini e Donne ma poi sono finita in ospedale per un problema grave. Poi non si è realizzata neanche la mia avventura all’Isola dei Famosi e ora non sono andata neppure al Grande Fratello. Ma io sono serena: so che nulla accade per caso e mi auguro che presto capiti qualcosa di bello”, ha ammesso Fariba Tehrani alla rivista diretta da Riccardo Signoretti. Di recente l’iraniana ha infatti rifiutato di partecipare alla sedicesima edizione del Grande Fratello Nip, quella attualmente in onda. Il motivo? Fariba lo ha fatto per la figlia Giulia: temeva che il rapporto ritrovato con la Salemi potesse incrinarsi ancora a causa di interferenze esterne.

Fariba Tehrani ha rinunciato al Grande Fratello 16

Fariba Tehrani ha detto di no al Grande Fratello di Barbara d’Urso per non rovinare il rapporto con Giulia Salemi ma anche perché ha delle questioni burocratiche da sbrigare. Pur senza la partecipazione al reality show Fariba è serena e certa che prima o poi la sua grande occasione in tv arriverà. Teniamo le dita incrociate per lei!