Fariba Tehrani truccata all’Isola dei Famosi: Giulia Salemi svela il segreto

Da settimane non si fa che parlare del trucco di Fariba Tehrani all’Isola dei Famosi. La persiana, madre della web influencer Giulia Salemi, appare ad ogni diretta sempre bella e seducente. Merito della genetica, certo, ma anche di qualche trucchetto di bellezza. La conduttrice Ilary Blasi si è subito accorta della situazione e ha chiesto spiegazioni ma sull’argomento Fariba è stata piuttosto evasiva. Diverso l’atteggiamento della figlia Giulia che ha spifferato tutto al settimanale Chi.

Questa la spiegazione fornita da Giulia Salemi sul trucco che mamma Fariba utilizza all’Isola dei Famosi:

“Usa la crema solare come una sorta di contouring sotto gli occhi e poi ha un eyeliner tatuato che ha fatto anni fa in Iran”

Dunque altro che carbone come ipotizzato dall’opinionista Iva Zanicchi: la Tehrani si è affidata al trucco semipermanente che la rende sempre bella e a posto sull’Isola dei Famosi. Non dimentichiamo, poi, che Fariba è una vera e propria esperta del settore: da tempo gestisce un centro estetico a Piacenza, città dove si è trasferita dopo aver lasciato l’Iran.

In Italia ha incontrato Mario Salemi, con il quale è convolata a nozze tra gli anni Ottanta e Novanta. Nel 1993 è arrivata la piccola Giulia. Il matrimonio tra Fariba Tehrani e Mario è poi finito ma i due hanno mantenuto un buon rapporto per il bene della loro unica figlia. Oggi Fariba è single e in cerca del grande amore.

Fariba Tehrani è diventata famosa in televisione nel 2015, quando ha partecipato a Pechino Express con la figlia Giulia Salemi. Le due formavano la coppia delle Persiane e hanno subito lasciato il segno con il loro entusiasmo e la loro verve.

Fariba è poi diventata opinionista di Barbara d’Urso quando Giulia Salemi ha partecipato per la prima volta al Grande Fratello Vip. Correva l’anno 2018 e ha fatto scalpore un presunto incantesimo di Fariba in cui la donna utilizzava alcuni strani ingredienti, tra cui un pelo pubico di Cecilia Rodriguez, per far innamorare Francesco Monte della figlia.

Un gioco che ha scatenato le polemiche tanto che Fariba Tehrani ha scelto di vivere in disparte la seconda avventura di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. La 59enne ha però subito apprezzato Pierpaolo Pretelli ed oggi, insieme all’ex marito Mario, è una delle prime fan della coppia.