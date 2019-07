Fariba Tehrani, il dolore che non passa: “Mio nipote e mio fratello uccisi”

Lo sfogo di Fariba Tehrani su Instagram per il nipote e il fratello

Fariba Tehrani ha scritto un messaggio commovente su Instagram parlando di suoi nipote e suo fratello uccisi nel corso degli ultimi anni; la mamma di Giulia Salemi, lanciata assieme a lei dall’indimenticabile Pechino Express e tornata alla ribalta con il Grande Fratello Vip, dov’è stata spesso invitata proprio per il tanto parlare che ha fatto la storia tra la figlia e Francesco Monte, non è voluta entrare nei dettagli ma ha mostrato tanta nostalgia e tanto dolore dinanzi alla tomba del fratello, condividendo questo momento di difficoltà con i suoi follower Instagram.

Fariba Tehrani, nipote e fratello morti: “Vi chiedo una preghiera”

“Mio nipote – queste le sue parole – è stato ucciso, qualche anno fa. Non sappiamo chi l’ha ucciso, anche suo padre nonché mio fratellino è stato ucciso un anno prima di suo figlio! Presumiamo che il figlio aveva scoperto chi fosse l’assassino di suo padre (perché ogni giorno era alla sua ricerca) e l’assassino ha ucciso anche lui, per non farlo parlare. Oggi in loro ricordo vi chiedo umilmente di fare una preghiera per loro anima: Iraj e Amir Hosseine Mohammad Tehrani. Questa – ha poi concluso la Tehrani – è la tomba di mio fratello”. Parole toccanti, a cui i fan e le fan di Fariba non potevano rispondere con altrettanto trasporto.

La vita e il passato di Fariba

Dopo questo post – che potete vedere alla fine dell’articolo – Fariba ha voluto condividere con tutti anche una foto del nipotino che noi però abbiamo preferito non pubblicare qui perché si tratta comunque dell’immagine di un minorenne. Dietro alla vita di Fariba si nascondono senz’altro tante sofferenze e un passato difficile che sarebbe bello conoscere più a fondo, visto che finora la mamma di Giulia ha fatto parlare più per le sue stravaganze – basti pensare a ciò che è successo al Gf – che per altro.