Fariba scrive a Giulia Salemi dopo la rottura con Monte: il lungo post

Fariba Tehrani, le parole per la figlia Giulia dopo la rottura con Francesco Monte: “Smettere di portare il peso dei cadaveri del passato sulla spalla”

La rottura tra Giulia Salemi e Francesco Monte ha fatto molto rumore tra i fan. Sulla vicenda è intervenuta anche la mamma dell’ex gieffina, Fariba Tehrani. La vulcanica donna, a dir la verità, non è entrata nel merito della vicenda, ma si è limitata a scrivere un messaggio di incitazione alla figlia, che sta attraversando un momento delicato. Parole dense quelle della donna iraniana, che ha affidato al suo profilo Instagram i pensieri per la sua Giulietta.

Mamma Fariba scirve a Giulia: “Se non c’è più niente da fare, dopo un’umana reazione di sofferenza, rialzati”

“La vita è piena di imprevisti, di sorprese belle e brutte… D’altronde se non ci fossero quelle brutte, non sapresti il valore di quelle belle!”, esordisce Fariba sul suo profilo Instagram, scrivendo sotto a un post in cui appare abbracciata a Giulia. “La vita continua… – prosegue -, se hai una sorpresa brutta nella tua vita, cerca di fare tutto per risolverla, (così un giorno non dirai ‘avrei potuto…’). Ma se non c’è più niente da fare, dopo un’umana reazione di sofferenza, rialzati, nascondi le lacrime, e vai avanti con il sorriso, coraggio e fede!”

“Vai avanti, ma continua ad amare nel tuo cuore e pensa solo ai momenti belli e ai sorrisi”

Mamma Tehrani passa a parlare di ferite interiori ma al contempo sostiene che “bisogna smettere di portare il peso dei cadaveri del passato sulla spalla” per essere in grado di dedicarsi al futuro, ai progetti. Fariba sottolinea poi come la Salemi, nonostante stia vivendo un momento emotivo delicato, sia fortunata ad essere attorniata da persone sia reali sia ‘virtuali’ che le vogliono bene. Quindi, invita la figlia a guardare il bicchiere mezzo pieno della vita: “Vai avanti, ma continua ad amare nel tuo cuore e pensa solo ai momenti belli e ai sorrisi , lascia che entri un po’ l’aria fresca nella tua vita”.