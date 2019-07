Fariba e quelle parole su Giulia Salemi. Fan accesi: “Hai detto tutto”

Fariba Tehrani e quelle parole su Giulia Salemi. Fan accesi: “Hai detto tutto”

Continua a essere chiacchieratissimo l’addio consumatosi tra Giulia Salemi e Francesco Monte. Negli ultimi giorni sono emersi nuovi dettagli sulla vicenda e qualcuno ha anche ipotizzato dei tradimenti, sempre però smentiti da parte dell’ex tronista. Monte, che al momento frequenta la modella Isabella De Candia, ha smentito anche la narrazione di Spy magazine che ha raccontato di una furiosa lite avvenuta tra lui e Giulia a Cannes. Poche ore fa Fariba Tehrani, madre della Salemi, ha scritto delle parole sul momento vissuto dalla figlia. Parole che hanno ‘acceso’ i fan i quali hanno assai apprezzato quanto esternato dall’ex concorrente di Pechino Express.

“A volte ci sono parole che non dicono niente, ma sguardi che dicono tutto”

“A volte ci sono parole che non dicono niente, ma sguardi che dicono tutto” ha scritto Fariba sotto all’ultimo post Instagram pubblicato da Giulia Salemi. Un commento che ha scatenato i fan. “Brava ai detto tutto” la reazione di un utente che ben rispecchia il pensiero di molti altri fan che hanno detto la loro sull’esternazione della Tehrani. Tantissimi anche coloro che continuano a seguire Giulia per la sua trasparenza e la sua genuinità. Due caratteristiche invece contestate a Monte da non pochi follower dell’italo-persiana. Nella giornata di ieri, è arrivata anche l’ex gieffina Lidia Vella a tuonare sull’ex tronista. Lo ha fatto in un intervento a Radio Radio, durante la trasmissione ‘Non succederà più’.

Lidia Vella: “Ho incontrato Giulia qualche giorno prima che si lasciasse. L’ho vista nera, arrabbiata”

“Per me lui non è mai stato interessato a Giulia. L’ho sempre pensato. Lui per me è stato con lei solo per comodità; è una cosa molto triste, ma l’ho sempre pensato” ha dichiarato la Vella che poi ha fatto sapere di aver visto la Salemi pochi giorni prima che venisse annunciata la fine della love story: “L’ho incontrata qualche giorno prima che si lasciassero. L’ho vista nera, arrabbiata. Inizialmente ho pensato che avesse cavoli suoi di lavoro perché pareva un aperitivo di lavoro quando l’ho vista. Dopo qualche giorno ho capito tutto.”