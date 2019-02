Fariba, parla Giulia Salemi: tutta la verità sul rapporto con la madre

Fariba Tehrani, parla Giulia Salemi: tutta la verità sul rapporto con la madre dopo le polemiche dei giorni scorsi

Pochi giorni fa è tornato al centro del gossip del Bel Paese il rapporto tra Giulia Salemi e sua madre Fariba Tehrani. A riaccendere i riflettori sulla vicenda una lettera scritta dalla stessa Fariba per la figlia e pubblicata dal settimanale Di Più. Nella missiva la Tehrani ha scritto che Francesco Monte, compagno della Salemi, sarebbe la principale causa delle frizioni familiari, in quanto l’ex tronista cercherebbe di tenere lontana Giulia da lei. Tuttavia, dopo che la lettera è stata divulgata, la donna ha affermato in tv a Pomeriggio 5 che le sue parole sono state “manipolate” dal magazine e che in realtà non ha nulla contro Monte. Inoltre ha esternato che dopo il Grande Fratello Vip ha visto la figlia solo una volta e che era in attesa di incontrarla per chiarirsi. Alla luce di tutto questo, oggi ha detto la sua Giulia, intervistata da Tabloit.it.

“La tv non può rovinare un rapporto madre e figlia”

Intercettata dai microfoni di Tabloit.it a Milano, Giulia ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni. Prima si è affrontato il capitolo Monte. “Con Francesco va benissimo”, ha rivelato. Convivenza alle porte come il gossip mormora da giorni? “Privacy privacy, sicuramente non manca il tempo da passare insieme”. Spazio poi all’argomento Fariba. “Ci siamo viste ovviamente. Siamo più unite che mai, è una madre”. Dunque tutte le voci che le volevano ai ferri corti, addirittura distanti e senza più alcun rapporto, trovano smentita. “La tv non può rovinare un rapporto madre e figlia”, ha infine chiosato l’italo persiana.

Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi allo stesso evento durante la fashion week

Sempre nella giornata odierna Giulia è balzata alle cronache rosa per essersi trovata, durante la fashion week milanese, allo stesso evento in cui era presente anche Cecilia Rodriguez, ex storica di Francesco Monte. Le due donne, in passato, non hanno mancato di punzecchiarsi. Entrambe hanno posato per i fotografi nello stesso spazio e si sono ritrovate a seguire nello stesso momento la medesima sfilata. Chissà se si sono rivolte la parola e, nel qual caso, chissà cosa si saranno sussurrate.