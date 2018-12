Fariba furiosa, la mamma della Salemi sbotta: “Basta speculare sulla mia pelle”

Fariba perde la pazienza e sui social sbotta: l’ultimo intervento della mamma di Giulia Salemi

Il Grande Fratello Vip, aprendo la porta rossa a Giulia Salemi, ha anche – indirettamente – acceso le luci su sua mamma Fariba. La persiana, da quando la figlia è entrata nella Casa, è stata invitata spesso in diverse trasmissioni per commentare il reality, diventando anche lei una protagonista di questa edizione. Gli ultimi avvenimenti, tuttavia, hanno un po’ messo alla prova il rapporto con Giulia. Quest’ultima, dopo le polemiche scoppiate quando ancora lei era al Gf Vip, ha chiesto alla madre di farsi da parte e di smetterla di intromettersi nei fatti che riguardano la sua vita pubblica e la sua carriera. Nonostante le raccomandazioni della Salemi, però, Fariba stamattina ha voluto mettere in chiaro alcune cose sui social, pubblicando un video per controbattere alle cose che di lei si sono dette e scritte negli ultimi giorni.

Fariba racconta la sua verità: le ultime dichiarazioni della mamma di Giulia Salemi sui social

Alcune notizie riportate dai siti e dai giornali di gossip pare abbiano lasciato l’amaro in bocca a Fariba. Per questo motivo, la mamma di Giulia Salemi, nonostante le raccomandazioni della figlia, non è riuscita a trattenersi stamattina e, sui social, si è lasciata andare in un lungo sfogo al riguardo. Nel video pubblicato sul suo profilo Instagram Fariba si è comunque mostrata sorridente e allegra. Le ultime dichiarazioni della figlia Giulia, dunque, sembrano non aver turbato la persiana. La donna, però, di rimanere in silenzio non ne ha provo voglia e, tramite un post, ha provato stamattina a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

Fariba aggredita dopo il rito a Casa Signorini? Lei smentisce e aggiunge: “Smettetela di speculare sulla mia pelle”

Fariba sul suo profilo Instagram ha prima ringraziato i suoi fan per i messaggi di affetto ricevuti nelle ultime ore. La stessa poi, con tono fermo e deciso (e anche un po’ irritato), ha dichiarato: “Hanno scritto i giornali che mi hanno aggredito ma quando mai?”. Sotto il suo post, in merito alla notizie riportate sulle presunte aggressioni dopo il rito su Monte e Giulia a Casa Signorini, la mamma della Salemi ha aggiunto: “Basta speculare sulla mia pelle”.