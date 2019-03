Fariba, la madre di Giulia Salemi a Pomeriggio 5: “Mi sono innamorata”

Pomeriggio 5: Fariba Tehrani si è innamorata

Inaspettata rivelazione di Fariba Tehrani a Pomeriggio 5. L’ex concorrente di Pechino Express è stata invitata nel salotto di Barbara d’Urso per parlare della love story tra Francesco Monte e Giulia Salemi ma la puntata ha preso una piega ben diversa. Fariba ha infatti confessato di essere innamorata di una persona. Un amore non ricambiato che, nonostante tutto, le sta facendo provare delle forti emozioni. Emozioni che non provava più da tempo: insomma la Tehrani sta vivendo una nuova primavera a tutti gli effetti! “Dopo otto anni e mezzo mi sono innamorata! È un amore platonico, a senso unico, ma mi dà una sensazione bellissima. Mai avrei pensato di potermi innamorare di nuovo”, ha confidato la persiana alla d’Urso.

Fariba Tehrani sta vivendo un amore platonico

“Nel mio paese le donne non fanno il filo agli uomini però sto cercando di farmi notare elegantemente. Secondo me lui ha già capito”, ha aggiunto Fariba Tehrani a Pomeriggio 5. La madre di Giulia Salemi ha preferito non rivelare il nome ma secondo Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e opinionista del programma di Barbara d’Urso, potrebbe trattarsi di Walter Nudo. Fariba ha sempre avuto un debole per il vincitore del Grande Fratello Vip: sarà lui l’uomo di cui si è innamorata perdutamente?

Convivenza tra Francesco e Giulia? Parla Fariba

A Pomeriggio 5 Fariba ha fatto pure chiarezza sulla probabile convivenza di Francesco Monte e Giulia Salemi. “Al momento non c’è nulla di certo ma loro sono già inseparabili”, ha assicurato la Tehrani.