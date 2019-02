Fariba, retroscena su Giulia Salemi e Monte: sfogo a Pomeriggio 5

Fariba Tehrani, retroscena su Giulia Salemi e Francesco Monte. Sfogo a Pomeriggio 5 e accuse al settimanale Di Più: “Ha manipolato la mia lettera”

Fariba Tehrani torna a Pomeriggio 5 e lo fa nel suo stile, ossia senza lesinare parole e dichiarazioni molto forti che faranno discutere. La donna ha infatti apertamente accusato il settimanale Di Più di aver manipolato una sua lettera in cui è finito nel mirino Francesco Monte, attuale fidanzato di sua figlia Giulia Salemi. Nel dettaglio, in alcuni passaggi della missiva si legge che a tenere lontano Fariba da Giulia sia la volontà dell’ex tronista, che starebbe facendo di tutto per non far riappacificare le due donne dopo gli attriti degli scorsi mesi. La questione però trova smentita dalla stessa Tehrani che spiega a Barbara d’Urso di non aver nulla contro il tarantino: “Facciamo cadere il mito che io sia contro Francesco”. E la lettera in cui si scagliava contro di lui? “Quella è stata manipolata“, replica Fariba, stimolando l’opinione di Barbara d’Urso.

“Quello che dici è molto grave”. L’intervento di Barbara d’Urso

“Di Più ha manipolato la lettera, le mie frasi sono state cambiate per fare notizia“, ha sostenuto Fariba. “Quello che dici è molto grave, Di Più è un settimanale serio e con una storia importante” è intervenuta Barbarella, facendo notare alla Tehrani la pesantezza delle sue dichiarazioni. Tuttavia Fariba ha ribadito più volte la sua versione, svelando il retroscena sui veri rapporti con la figlia e Monte. “Giulia l’ho vista una volta da quando è finito il Grande Fratello – confida -. Sono stata in ospedale a causa dello stress ed è venuta a trovarmi. Pochi giorni fa invece ci siamo scambiate dei messaggi e siamo d’accordo di vederci per chiarirci”.

Fariba Tehrani punto il dito contro Di Più: nessun problema nei confronti di Francesco

Dunque Fariba non nutre alcun rancore nei confronti di Francesco Monte, tanto meno lo reputa colpevole degli attriti che sono in corso con la figlia Giulia Salemi. Chi invece ha subito il suo dito puntato della Tehrani è stato il settimanale Di Più dal quale si attende una replica.