Fariba furiosa: dopo il silenzio torna a parlare di Giulia Salemi e Monte

Fariba non mantiene la promessa fatta alla figlia: dopo il silenzio torna a parlare di Francesco Monte e Giulia Salemi

Da quando Giulia Salemi è uscita dalla Casa del Gf Vip Fariba raramente ha preso la parola per dire la sua sulla figlia e sulla relazione di quest’ultima con Francesco Monte. Durante il Grande Fratello Vip la mamma di Giulia è sempre stata molto presente in TV e questo, allal lunga, è stato giudicato da molti un atteggiamento invadente. La stessa Salemi una volta uscita dal reality ha chiesto a Fariba di farsi da parte e di non intromettersi più nella sua vita privata e lavorativa. Dopo quest’appello, allora, la persiana si è in qualche modo fatta da parte e, pubblicamente, non ha più parlato della figlia o della sua storia con Monte. Questo, almeno, fino ad oggi. Stanotte infatti Fariba si è lasciata andare in uno lungo sfogo sui social, tirando in ballo di nuovo Francesco e, indirettamente, la sua attuale vicinanza a Giulia.

Fariba furiosa su Instagram: Io contro Francesco Monte? “Non ci sto!”

A far arrabbiare Fariba pare siano state alcune notizie riportate dai siti di gossip nelle ultime ore. Da quanto si evince dal suo sfogo pubblicato su Instagram la donna non avrebbe digerito il fatto che, ancora oggi, vengano riportate delle dichiarazioni contro Monte a lei attribuite. “Incredibile! I siti scrivono ancora notizie false su di me e su mie dichiarazioni” ha sbottato la mamma di Giulia Salemi su Instagram stories. “Ma io dico: non avete altri argomenti?” ha poi aggiunto la stessa “Notizie false su mie dichiarazioni contro il fidanzato di mia figlia, non ci sto! Basta!”. Francesco sarà contento di vedere che, finalmente, la suocera ha preso adesso le sue difese?

Fariba ci ripensa: i dubbi su Francesco Monte sembrano essere svaniti

Oggi il pensiero di Fariba sulla figlia e la relazione di quest’ultima con Monte sembra essere totalmente diverso da quello che la stessa aveva fino a poche settimane fa. Francesco e Giulia? “Dureranno da Natale a Santo Stefano” aveva detto la persiana in un’intervista rilasciata a Radio Radio quando ancora la Salemi era al Gf Vip.