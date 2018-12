Fariba a Mattino 5, duri attacchi per la madre di Giulia: la decisione sulla figlia

Fariba a Mattino 5 annuncia la sua decisione su Giulia Salemi ma non ammette di aver sbagliato: Federica Panicucci infastidita

Fariba Tehrani, ospite a Mattino 5, dichiara pubblicamente di non voler più parlare della figlia Giulia Salemi. Dopo quanto accaduto durante la semifinale del Grande Fratello Vip, la donna sembra aver finalmente deciso di farsi da parte. Questo è ciò che lei stessa ora annuncia di fronte a Federica Panicucci. Fariba rivela che questa sarà per lei l’ultima volta che parla della figlia. Da ora in poi, Giulia si difenderà da sola, dichiara la Tehrani. La donna ammette che più volte è stata chiamata dalla produzione del reality per andare a parlare con la Salemi. Lei ha sempre rifiutato, chiedendo addirittura al programma di chiamare il padre della ragazza. Ma la Panicucci non ci sta e duramente cerca di far riflettere Fariba. La conduttrice è convinta che la Tehrani avrebbe dovuto semplicemente ammettere di aver sbagliato a parlare in lingua persiana per rivelare informazioni a Giulia nella Casa. “Ognuno è responsabile delle proprie azioni”, afferma la Panicucci. In studio, tutti sembrano non sostenere Fariba, la quale continua a dare spiegazioni per quanto accaduto. Più volte, la conduttrice chiede alla sua ospite di lasciare parlare anche gli altri presenti. Ma non solo, Federica ammette di non capire neppure i discorsi fatti dalla donna.

Fariba Tehrani si giustifica per quanto accaduto, ma non convince nessuno

“Questa è l’ultima volta che parlo di Giulia, si difenderà da sola”, afferma Fariba. La donna, però, ammette che qualora dovessero chiamarla per parlare di lei stessa continuerebbe comunque ad andare nei programmi. A questo punto, tutto lo studio scoppia a ridere. Una situazione abbastanza complicata per Fariba, che non viene compresa da nessuno. Secondo i presenti, la Tehrani avrebbe dovuto semplicemente scusarsi e prendersi le sue responsabilità. Ma la mamma della Salemi continua a sostenere che anche altri concorrenti avrebbero ricevuto delle informazioni dall’esterno. Inoltre, Fariba rivela di aver scritto una lettera per Giulia qualche settimana fa. Ma secondo la Tehrani non l’avrebbero mai consegnata alla Salemi, in quanto non avrebbe fatto notizia. Le giustificazioni di Fariba, però, non vengono sostenute dalla Panicucci: “Possono chiamare ognuno di noi, ma poi bisogna essere responsabili”.

Fariba e Giulia Salemi rapporti: gelo tra madre e figlia dopo la semifinale del GF Vip?

Ma come sono gli attuali rapporti tra Fariba e Giulia? Le due ancora non si sono viste, ma solo sentite. Sembra che al momento tra loro ci sia il gelo. Secondo la Tehrani la figlia ha solo bisogno di tempo per capire, in quanto si sarebbe fatta influenzare da altre persone. Intanto, Valerio Merola confessa di aver parlato con la Salemi. L’ex gieffino rivela che, nonostante Giulia sia abbastanza colpita per quanto accaduto, parlerà con sua madre. Al momento, però, non c’è stato alcun confronto tra madre e figlia.