Famiglia Ferragnez si allarga: il nuovo cane piace, ma divide (foto)

Chiara Ferragni e Fedez hanno adottato un nuovo cane. Si chiama Paloma ed è un cucciolo di Golden Retriever. A dare l’annuncio sono stati proprio i Ferragnez, con una serie di foto e video condivisi su Instagram che ritraggono l’intera famiglia mentre accoglie il cagnolino. L’adozione arriva a pochi mesi dalla morte di Matilda, il cane a cui l’imprenditrice digitale era legata da moltissimi anni. Ora la coppia più social d’Italia ha deciso di allargare la famiglia, facendo felici i figli Leone Vittoria.

Infatti, attraverso le foto e i video pubblicati in queste ore, è possibile vedere i due bambini entusiasti di avere un nuovo cucciolo da coccolare e con cui giocare. La morte del cane Matilda ha provocato molto dolore ai Ferragnez, ma ora è arrivato il momento di dare una casa a un altro cucciolo, Paloma. E, come accade ogni volta che la coppia condivide una novità, ecco che sono arrivate le prime critiche da parte degli hater. In particolare, c’è chi accusa Chiara e Fedez di aver perso un’altra occasione per dare il buon esempio.

Ma perché è nata questa polemica? C’è chi è convinto che i Ferragnez avrebbero potuto passare un gran bel messaggio adottando un cane non di razza, preso da un canile oppure per strada. Da parte di Chiara e Fedez, per il momento, non è arrivata alcuna risposta a questa polemica. Anzi, la coppia si sta godendo i primi momenti con il nuovo cane, in compagnia dei figli Leone e Vittoria.

Ci pensano i loro fan a rispondere per loro. Infatti, sono tanti coloro che trovano ingiusto sollevare delle polemiche ogni volta che i Ferragnez condividono una novità sulla loro famiglia. Inoltre, c’è da dire che in realtà l’arrivo di Paloma nella casa di Fedez e Chiara Ferragni rappresenta una sorpresa fatta dalla madre di lei, Marina Di Guardo.

La nonna è stata subito accerchiata dai due nipotini Leone e Vittoria, felici di avere un nuovo cucciolo in casa. E le polemiche si accendono, in queste ore, anche sulla nuova abitazione dei Ferragnez. La casa, situata nella parte sud di Citylife all’interno del complesso di lusso chiamato Residenze Libeskind II, è caratterizzata dalla presenza di due piani.

Ma ad attirare l’attenzione è stato il dettaglio legato ai figli Leone e Vittoria. I due bambini avranno un bagno personale e questo ha generato delle critiche. “Ma la gente incavolata per i bagni dei bimbi?”, ha scritto Chiara mostrandosi perplessa, reagendo così agli attacchi.