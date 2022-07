Faida Tg1, Giorgino via dopo 30 anni: l’annuncio ufficiale e cosa farà ora

Francesco Giorgino dà il suo addio al Tg1, dopo ben 30 anni. È di queste ultime ore la notizia ufficiale che vede il giornalista lasciare la redazione del telegiornale della prima rete della Rai. Nonostante ciò, va precisato che non lascerà del tutto la tv di Stato. Il pubblico italiano è abituato a vederlo al timone della testata giornalistica durante l’edizione principale delle 20. Giorgino si ritrova ora a lasciare sia la conduzione e sia la redazione, di cui è stato anche vicedirettore. La sua uscita di scena non lo lascerà a bocca asciutta, anzi.

Giorgino lascia il Tg1 ma non la Rai. Infatti, dal prossimo giovedì 14 luglio, verrà assegnato al giornalista un nuovo incarico in azienda, precisamente nella Direzione editoriale per l’offerta informativa. Questo ciò che è possibile leggere nel comunicato del Cdr del Tg1. C’è aria di cambiamento in casa Rai, con nuovi spostamenti. Non solo Giorgino, anche Laura Chimetti ha ottenuto un nuovo ruolo. Per lei l’11 luglio è stato il primo giorno da conduttrice del Tg1 delle ore 13.30. Invece, Emma D’Aquino si assenterà perché avrà un programma tutto suo su Rai 3.

“Dopo decenni di vita e crescita professionale fianco a fianco, mi mancherà un amico e un collega a volte troppo puntiglioso ma comunque un punto di riferimento con la sua esperienza umana e professionale. A Francesco Giorgino vanno i miei migliori auguri di buon lavoro in un altro settore della Rai”

Queste, invece, il commento che Leonardo Metalli, componente del Cdr del Tg1, ha riservato a Giorgino in queste ore. Intanto, in casa Rai è di recente scoppiato il caso che ha visto come protagonisti Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Giorgino. I tre giornalisti si sarebbero rifiutati di condurre la rassegna stampa delle 6.30 del mattino. Pertanto, Monica Maggioni – direttrice del Tg1 – avrebbe a sua volta deciso di togliere loro l’edizione serale del tg.

Lo scorso mese di maggio, si è parlato di una nuova organizzazione del lavoro che ha stabilito una regola fondamentale. Scendendo nel dettaglio, chi conduce il Tg1 delle 20 avrebbe dovuto occuparsi anche della lettura dei giornali per cinque mattine ogni mese e mezzo.

Di fronte a questa nuova decisione, dall’altra parte c’è stata opposizione, in particolare da parte della D’Aquino e di Chimenti. Invece, Francesco Giorgino avrebbe esibito un certificato medico che andava a provare la sua impossibilità a presentarsi nelle prime ore del mattino a Saxa Rubra.

A questo punto, sarebbe arrivata la decisione da parte dell’ex presidente Rai di inserirli nella conduzione dell’edizione meno ambita, ovvero quella delle ore 13,30, lasciando spazio a nuovi volti nella fascia serale.