Fai rumore, la canzone di Diodato: il significato nascosto e a chi è dedicata

Diodato, Fai rumore: il vero significato della canzone che ha vinto Sanremo 2020

Fai rumore di Diodato è la canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2019. Un pezzo elegante e romantico, con un ritornello che non si dimentica facilmente. E che ha conquistato tutti fin dal primo ascolto, tanto che era tra i favoriti dei bookmakers già prima dell’inizio della settantesima edizione della kermesse musicale. Il testo del pezzo ha un significato molto profondo e non a caso Diodato – dopo aver raggiunto il primo posto della classifica sanremese – ha vinto pure il premio della critica e della sala stampa. “Fai rumore è un invito ad abbattere le barriere dell’incomunicabilità, le distanze pesanti create dai silenzi”, ha spiegato a Sorrisi Antonio Diodato, 38 anni, pugliese. Ad Avvenire ha aggiunto: “Questo brano è un invito a a farsi sentire, a non soffocare nel silenzio delle incomprensioni, del non detto dove muore ogni umanità. È un atto di ribellione che ha l’amore come finalità, nel senso più ampio possibile”. Non solo: pare che questo pezzo sia stato scritto da Diodato per la sua ex fidanzata, che è una cantante famosa.

Diodato ha amato per due anni la cantante Levante: Fai rumore è dedicata a lei?

Dal 2017 al 2019 Antonio Diodato ha fatto coppia fissa con Levante, anche lei in gara al Festival di Sanremo 2020. Secondo indiscrezioni Fai rumore sarebbe dedicata proprio alla collega ma i diretti interessati non hanno mai confermato. Dopo la rottura è rimasto un bel rapporto tra Antonio e Claudia e l’ex giurata di X Factor ha prontamente fatto i suoi complimenti a Diodato per la vittoria sul palco dell’Ariston.

Diodato ha dedicato la vittoria del Festival di Sanremo a Taranto

“Questo premio lo dedico alla mia famiglia e alla mia ‘altra’ famiglia che sono tutte quelle persone che hanno lavorato con me sul mio progetto musicale, con una grande delicatezza. E poi ci tengo a dedicarlo alla mia città e a tutti quelli che lottano ogni giorno per una situazione insostenibile”, ha dichiarato Diodato subito dopo la vittoria a Sanremo 2020.