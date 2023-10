“Fagnani via dalla Rai”, Fiorello commenta con una battuta fulminea

Francesca Fagnani sarebbe pronta a lasciare la Rai per ‘espatriare’ su Nove come Fabio Fazio? Parlano Fiorello e l’ad Sergio

L’indiscrezione lanciata da TvBlog ha fatto parecchio rumore. Il portale esperto di retroscena del piccolo schermo, nelle scorse ore, ha sostenuto che Francesca Fagnani starebbe pensando di lasciare la Rai per approdare su Nove con Belve, programma cult della seconda rete della Tv di Stato. Insomma, una sorta di Fazio-Bis. Sulla questione sono intervenuti Rosario Fiorello e l’amministratore delegato del servizio pubblico radiotelevisivo italiano, Roberto Sergio.

Lo showman siciliano ha parlato del rumor. Naturalmente lo ha fatto a suo modo, vale a dire con una battuta fulminante che ha tirato in mezzo anche il compagno di vita della giornalista: “Se è vero che la Fagnani con Belve andrà sul Nove? Alla Rai dico di non farseli scappare. E alla Fagnani dirò che se lo fa io vado sotto casa e buco le ruote all’auto di Mentana…! Mamma Rai si ama, indipendentemente dal governo che c’è in quel momento”.

Il ‘flash’ di Fiorello è giunto durante la conferenza stampa dagli studi di Rai Radio in via Asiago a Roma con cui ha presentato la nuova edizione di Viva Rai 2! che aprirà i battenti alle 7 del mattino di lunedì 6 novembre. Il programma ha una nuova location, verrà trasmesso dal Foro Italico.

L’ad Rai Roberto Sergio smentisce l’addio di Fagnani alla Tv di Stato

La voce su un possibile addio della Fagnani alla Rai è stata commentata anche dall’ad Roberto Sergio, ospitato proprio da Fiorello nella mattinata del 30 ottobre. Lo showman ha domandato in modo diretto e senza fronzoli al dirigente cosa ci fosse di vero circa il rumor fatto circolare da TvBlog.

“Se è vero che Belve andrà su Nove?. “No”, la secca replica dell’amministratore delegato della Rai. C’è da dire che, se anche ci fosse del vero nell’indiscrezione, la risposta di Sergio sarebbe quasi certamente stata identica. Curioso notare che la diretta interessata, cioè Francesca Fagnani, sulla vicenda non ha aperto bocca, preferendo non commentare alcunché.

Belve, quando il brand vale più degli ascolti

Belve non ha ottenuto ascolti flop, ma nemmeno dati per cui si può parlare di successone. Più che sufficienti, ma non ottimi. Il programma però è ormai divenuto ‘cult’ ed è in grado di permeare i social, andando ben oltre il solo aspetto relativo al piccolo schermo. Le clip delle interviste temutissime delle Fagnani diventano spessissimo virali, facendo si che il brand Belve sia sempre più appetibile