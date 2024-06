Fagnani sgridata e la vodka bevuta con la Canalis: Belen senza filtri

Tirata d’orecchie a Francesca Fagnani e rivelazione sul rifiuto a Belve, annuncio del ritorno in tv e aneddoto alcolico su Elisabetta Canalis: Belen Rodriguez, ospite al BCT (Festival di Benevento), si è raccontata a ruota libera. Capitolo ‘latitanza’ dal piccolo schermo: la showgirl argentina è stata totalmente assente nell’ultima stagione televisiva, eccezion fatta per la partecipazione assieme alla sorella Cecilia a Celebrity Hunted (Prime Video). La pausa dalle scene trova origine in una profonda crisi personale sfociata addirittura in una pesante depressione. Il periodo buio, adesso, fortunatamente è alle spalle.

Belen: il ritorno in tv e la ‘tirata d’orecchie’ a Francesca Fagnani

“Dopo essermi presa una pausa dalla televisione e dal mondo dello spettacolo, a settembre tornerò. E con delle belle cose”, ha assicurato Belen senza però specificare dove la si vedrà. Non resta che attendere ulteriori dettagli sulla faccenda. Sempre restando in tema piccolo schermo, ha poi rivelato di aver ricevuto l’invito da Belve, per un faccia a faccia con Francesca Fagnani. Come ha risposto? Con un rifiuto. Al BCT ha anche colto l’occasione per ‘sgridare’ la giornalista. In particolare l’ha invitata ad essere più comprensiva:

“Mi hanno invitata, ma ho detto di no. Penso che sia un programma diverso dagli altri, molto originale e pieno di pepe. Ma, allo stesso tempo, fossi al posto della conduttrice (Francesca Fagnani, ndr) sarei più comprensiva”.

La bevuta con Elisabetta Canalis a Sanremo

Dopo la stoccata tutt’altro che celata alla conduttrice romana, è passata a raccontare un curioso aneddoto risalente a quando fu protagonista al Festival di Sanremo. Correva l’anno 2011 e conduceva Gianni Morandi. Lei ed Elisabetta Canalis affiancarono il cantante. Con quest’ultima, per far calare la tensione prima di salire sul palco, si fece un bicchierino di vodka. Così la Rodriguez:

“Avevo poca esperienza in televisione, ma mi sono preparata tanto perché sono una grande secchiona. Ricordo che con Elisabetta Canalis ci prendemmo un bicchierino di vodka prima di iniziare per rilassarci: è stato divertente”.

La showgirl argentina ha poi sostenuto che per le conduttrici “è un pochino più difficile rispetto agli uomini, che appaiono da subito come figure rasserenanti”. “Le donne – ha aggiunto – devono superare una certa età affinché la gente si scordi del loro essere bonazze per raggiungere la credibilità giusta per fare questo mestiere”,.

Tornando alla pausa della tv presa nella stagione 2023/2024, ha spiegato che non è stato semplice in quanto ha temuto che il pubblico si potesse scordare di lei. A mancarle anche l’adrenalina che si prova a stare davanti alle telecamere:

“Avevo paura che la gente non mi volesse più, ma ne avevo bisogno. Mi è mancata l’adrenalina e, soprattutto, mi è mancato il pubblico. In generale penso che dovremmo tornare tutti all’empatia, all’amore, alla comprensione. Per noi e per i nostri figli”.

Spazio quindi anche al ricordo delle sue esperienze da attrice. In questo caso, però, la Rodriguez non ha problemi ad ammettere che la strada della recitazione non fa per lei: “Sono stata felice e onorata di mettermi alla prova in progetti importanti come Montalbano e Don Matteo, ma non ero all’altezza. A ognuno il suo”.

Il rapporto con i social e gli hater: “Quello che è capitato alla Ferragni…”

Largo poi al capitolo social. Belen è una donna che su Instagram p parecchio presente, con tutti i pro e i contro del caso. Fa incetta di complimenti, ma c’è anche l’altro lato della medaglia, quello cioè che obbliga ad avere a che fare con gli odiatori della rete. Nel suo caso sarebbe meglio usare il femminile, le odiatrici, visto che, come lei stessa ha riferito, sono soprattutto le donne che la insultano e la criticano spesso gratuitamente:

“Non leggo i commenti negativi che arrivano sui social, anche se mi dispiace notare che l’80% di questi arrivino dalle donne. È una cosa che non comprendo e non comprenderò mai ma, in qualche modo, ci ho fatto pace. Penso, per esempio, a quello che è capitato a Chiara Ferragni: indipendentemente dal fatto in sé e considerando che se sbagli è giusto pagare nelle sedi competenti, vedere tutto l’odio e le cattiverie che le sono arrivate fa male. Ci vuole più solidarietà, ci vuole più comprensione, e meno giudizio. In generale, cerco di immedesimarmi nelle persone che criticano, perché è evidente che abbiano passato qualcosa di brutto per comportarsi in quella maniera”.

