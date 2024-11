Fagnani: “Perché non invito Maria. Critiche di Bova? Ha fatto il suo”

Niente invito a Maria De Filippi a Belve con annessa motivazione, il commento alle critiche personali di Raoul Bova, il suo compagno Enrico Mentana che ha più ego di lei e il suo difetto più grande: Francesca Fagnani, che martedì 19 novembre darà il via alla nuova stagione del popolare programma di interviste in prime time su Rai 2, si è raccontata a ruota libera al Corriere della Sera.

Pronti via, le è stata rivolta la domanda che lei pone sempre ai suoi ospiti, vale a dire quale reputa che sia il suo difetto più spigoloso. Non è caduta nel tranello in cui cascano molti, ossia di rispondere facendosi alla fine un auto complimento: “Sono prepotente, ho la tendenza a essere impositiva. Sul lavoro quando devi prendere decisioni è naturale esserlo ed è anche giusto, nel privato invece purtroppo — e sottolineo purtroppo — ti tocca scendere a compromessi”.

Spazio poi al rapporto con la bilancia e lo specchio. La prima non la guarda nemmeno. “Ho lo stesso peso dal liceo”, ha sottolineato, per poi aggiungere: “Invece lo specchio… ma non è un’ossessione, è semplicemente più forte di me. Se passo davanti a un motorino parcheggiato un’occhiata nello specchietto la do”.

Belve, bandiera bianca su Maria De Filippi e replica a Bova

Di recente Raoul Bova ha descritto Francesca Fagnani in modo tutt’altro che carino dopo il faccia a faccia avuto a Belve. In particolare ha sostenuto che sia una persona che “vuole creare sensazionalismo”. Così ha replicato la giornalista: “Se un’intervista non funziona la colpa è mia, in quel caso è stato complesso gestire la sua timidezza, ma se ancora se ne parla, ha fatto il suo: sono peggio le interviste che ti dimentichi”.

Martedì, nella prima puntata, saranno trasmesse le interviste di Mara Venier e Riccardo Scamarcio. Pare che la Fagnani sia rimasta soddisfatta di entrambe. Sulla padrona di casa di Domenica In ha assicurato che si vedranno “suoi aspetti inediti, una versione più riflessiva e malinconica”. Sul divo ha parlato di “sorpresa” in quanto “è stato molto disponibile al gioco, più divertente che ombroso. In generale però trovo sempre difficile intervistare gli attori, perché hanno la capacità di interpretare un personaggio anche quando li intervisti, del resto sanno recitare“.

La conduttrice ha inoltre svelato un’ospitata di cui non si sapeva nulla, quella di Flavia Vento: “Lei è stata eccezionale, molto divertente. Il suo sogno oggi è tornare vergine come la Vergine Maria. La vedo dura”. Per quel che riguarda Andrea Giambruno ha ribadito quel che ha detto la scorsa settimana a Che Tempo Che Fa, vale a dire che si è in attesa che Mediaset conceda la liberatoria per l’ex di Giorgia Meloni.

Largo poi ad un’ospite che vorrebbe avere in studio, ma su cui ha alzato bandiera bianca senza nemmeno chiedere: “Ci sono persone a cui non lo chiedo nemmeno perché so che non verrebbero. Come Maria De Filippi”.

Un commento anche su Monica Guerritore, che si imbufalì durante il faccia a faccia, tanto da minacciare di andarsene: “Quando le ho chiesto che la definivano radical chic voleva andarsene. Poi rispose che chi la giudica così è una massa di ignoranti, confermando in qualche modo il cliché su di lei. Ha avuto il coraggio di essere se stessa: essere antipatici non è da tutti, io li ammiro tanto gli antipatici. Fare i simpatici è più facile”.

Sul capitolo intervista ha concluso spiegando che il cachet dato agli ospiti non è il segreto per convincerli a lasciarsi torchiare, “anche perché il mercato esiste per tutti i programmi. Quindi, no, il segreto non è quello”.

Francesca Fagnani su Enrico Mentana: “Ha più ego di me e perché non ci sposiamo”

Da anni è legata sentimentalmente al ‘Direttore‘ Enrico Mentana. In casa chi ha più ego? “È una bella lotta, ma mi sento di dire che vince lui, di misura. Abbiamo lo stesso tipo di prepotenza, anche lui è impositivo eh”. Il matrimonio perché non arriva? “Perché non ne sentiamo il bisogno”.