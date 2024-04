Fagnani e la gelosia: “Mentana? Gli spiavo il cellulare. Lui invece…”

Mancano poche ore e su Rai 2 avrà finalmente inizio la nuova edizione di Belve. Alla vigilia della prima puntata, Francesca Fagnani è stata ospite di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari al programma radiofonico Un giorno da pecora. La giornalista ha svelato alcune anticipazioni su ciò che vedremo questa sera, martedì 2 aprile, nel ritorno del suo programma. Gli ospiti del primo appuntamento di Belve sono Loredana Bertè, Carla Bruni e Matteo Salvini. Per quanto riguarda il vicepremier e Ministro dei Trasporti, la Fagnani ha svelato di aver discusso anche della sua relazione con Francesca Verdini. Stando a quanto rivelato dal leader della Lega, la Verdini gioca spesso a burraco con la premier del nostro Paese, Giorgia Meloni.

Dopodiché, la Fagnani si è aperta parlando anche della sua vita personale. Geppi Cucciari e Giorgio Lauro hanno voluto indagare sulla relazione con Enrico Mentana, chiedendole se avesse mai spiato il cellulare del compagno. Al che, la conduttrice di Belve si è dichiarata “colpevole”. All’inizio della relazione, la giornalista era solita controllare il telefono del direttore del TG LA7, abitudine che poi ha perso dopo che quest’ultimo ha cambiato tutte le password.

“Ma ha messo cento password e otto riconoscimenti facciali: non ci arrivo più. Prima ci riuscivo, poi se ne è accorto e ha messo le barriere”, ha detto ridendo. La Fagnani ha poi aggiunto di non aver mai trovato niente di rilevante, specificando di aver avuto questo ‘vizio’ solo nei primi tre anni di relazione. Ormai, i due sono legati da ben 12 anni e avrebbero raggiunto un altro tipo di fiducia e di confidenza. Difatti, Francesca ha confessato che nessuno dei due è particolarmente geloso.

Il successo di Belve ha fatto raggiungere una popolarità inaspettata a Francesca Fagnani, conquistando l’affetto di tutte le generazioni. Di conseguenza, anche il numero dei suoi corteggiatori è aumentato notevolmente. “Ho molti più corteggiatori ora, rispetto a prima. Mi contattano anche sui social e mi chiedono tantissime volte foto dei piedi. Una persona una volta mi ha scritto ‘Ti prego, puoi far vedere i tuoi piedi in tv per cinque minuti'”, ha scherzato la conduttrice.

Nonostante ciò, pare che Enrico Mentana non provi una grande gelosia, ma che entrambi siano semplicemente concentrati sul lavoro. Entrambi sono conosciuti per essere dei grandi stacanovisti, ma sembrerebbe che, ultimamente, la Fagnani abbia addirittura superato il suo compagno: “Io sono più ossessionata dal lavoro di Mentana, anche se sembra impossibile”. Questo non fa che alzare le aspettative per la nuova edizione di Belve e per le attesissime interviste che vedremo a partire da questa sera, martedì 2 aprile, su Rai 2.