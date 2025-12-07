Fagnani cestina un’altra intervista a Belve, noto attore furioso: “Nemmeno la decenza…”

Un nuovo caso simile a quello di Anna Pettinelli si sarebbe verificato a Belve. Nella scorsa stagione, la speaker radiofonica ha sostenuto il temuto faccia a faccia con Francesca Fagnani, ma quell’intervista non è mai stata mandata in onda. I ben informati dissero che la chiacchierata è stata “cestinata” perché ritenuta troppo moscia, la giornalista del popolare programma di Rai 2 disse invece che c’era stato un errore nella gestione dei tempi e che si era ritrovata a dover sacrificare un vis à vis e la scelta era ricaduta sulla professoressa di Amici. Una simile dinamica si sarebbe ripetuta di recente. Simone Susinna, attore della saga cinematografica “365 giorni”, avrebbe incontrato Fagnani nelle scorse settimane. I due avrebbero regolarmente registrato. Ma anche in questo caso niente messa in onda. E pare che Susinna non abbia digerito la vicenda.

Belve, saltata la messa in onda dell’intervista di Simone Susinna?

A raccontare i retroscena di quel che sarebbe accaduto è stato il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter. “Sono incaxxato! Nemmeno la decenza di avvisare. Per “Belve” ho rinunciato a due lavori e scopro da voi che l’intervista è saltata”, sarebbe stato lo sfogo di Susinna, come riferito da Parpiglia. La chiacchierata dovrebbe esserci stata, visto che l’attore, come riportato lo scorso ottobre da DavideMaggio.it, era dato tra gli ospiti della nuova stagione del talk show. E poi? Che cosa è successo?

Sempre Parpiglia, previa consultazione di una sua fonte, sostiene che a Belve ci si aspettava che Susinna facesse delle rivelazioni scoppiettanti su Michele Morrone, suo collega di set durante le riprese di “365 giorni”. Ma ciò non sarebbe avvenuto. In altre parole, non ci sarebbe stata la cosiddetta “ciccia” nel corso dell’intervista. Sarebbe poi stata presa la decisione di non trasmetterla. Parpiglia ha aggiunto che la sua fonte gli ha raccontato che in un momento di pausa dal faccia a faccia, Fagnani si sarebbe girata verso una sua collaboratrice e avrebbe lasciato intendere che sperava che il vis à vis prendesse una piega differente.

Simone Susinna e Michele Morrone

Le interviste di Francesca Fagnani non trasmesse: cosa dicono i contratti?

Ammesso e non concesso che tale ricostruzione corrisponda ai fatti, e pure ammesso e non concesso che l’intervista sia stata realizzata ma non mandata in onda, è opportuno sottolineare che eventuali proteste possono si essere mosse, pur però ricordando che ci sono sempre contratti di mezzo firmati da entrambe le parti. Per farla breve, c’è da capire se gli ospiti di Belve siglano dei documenti in cui c’è una clausola in cui viene spiegato che la trasmissione, senza incappare in penali, può riservarsi di non mostrare l’intervista. Se così fosse, ed è molto probabile che sia così, non c’è alcunché di male nel scegliere di non proporre un faccia a faccia, se ritenuto non avvincente.