Da diversi giorni ormai si dice che Francesca Fagnani, l’ideatrice del format cult Belve, prenderà parte alla prossima edizione di Ballando con le stelle in veste di nuova giudice del programma. La news è stata riportata come anticipazione da TvBlog, ma corrisponde al vero? La risposta a questa domanda è arrivata nelle scorse ore sulle pagine online di Dagospia, ed è negativa.

In barba ai rumors del celebre sito di settore, Milly Carlucci non avrà la possibilità (e la fortuna) di avere con sé Francesca Fagnani per la prossima edizione di Ballando. Niente da fare dunque per tutti i fan della giornalista, che non prenderà parte alla trasmissione né come concorrente né tantomeno come giudice. Un vero peccato, visto che è praticamente il personaggio televisivo dell’anno.

Il sito diretto da Roberto d’Agostino parla in modo preciso di un “no” della Fagnani alla produzione di Ballando legato a motivi professionali: la compagna di Enrico Mentana sarà infatti impegnata nei prossimi mesi in altre attività giornalistiche.

Nel frattempo, continuano a rincorrersi con sempre maggior insistenza altri gossip sulla nuova stagione di Ballando con le stelle, che tornerà su Rai Uno in autunno. Oltre al nome di Francesca Fagnani si è infatti detto che a comporre il tavolo della giuria si potrebbe presto aggiungere anche Luisella Costamagna, la vincitrice di Ballando 2022, e (udite udite!) anche Barbara d’Urso. Sempre su TvBlog è apparsa l’indiscrezione bomba rispetto all’attuale conduttrice di Pomeriggio 5, che tra l’altro in una recente intervista si è voluta tenere aperte diverse strade possibili parlando del suo futuro in tv.

L’altro grande nodo da sciogliere a riguardo sarà la presenza di Selvaggia Lucarelli, che negli ultim anni è stata la star del tavolo dei giudici di Ballando ma che potrebbe lasciare presto il suo ruolo. Già nel corso dell’ultima edizione la giornalista aveva in effetti dichiarato (scherzosamente?) che aveva iniziato a sentire la sua sedia schricciolare. Quale sarà la verità? Chi lo sa, quel che è certo è che da qui al prossimo ottobre le cose potranno cambiare, e pure molto.