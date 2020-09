Facundo cacciato da Uomini e Donne: lo sfogo dell’ex corteggiatore a telecamere spente

La cacciata di Facundo: verrà ricordata così la puntata di Uomini e Donne andata in onda martedì 22 settembre 2020. Il giovane e palestratissimo argentino si è visto rapidamente ‘derubricato’ dalla fitta agenda delle due troniste attualmente sedute sullo scranno del programma, Sophie Codegoni e Jessica Antonini. Tutto ha avuto inizio quando, in un momento di ballo, il sudamericano si è avvicinato a Jessica, che, uditolo, ha vuotato il sacco. Pare che Facundo le abbia detto di volere con lei solo un’amicizia, per via del feeling inesistente, e di voler corteggiare Sophie. Non proprio un gesto galante, prontamente colto anche dalla Codegoni. Morale della favola? Entrambe hanno dato il benservito al giovanotto. Nonostante ciò, incaponendosi, ha voluto perorare le sue ragioni finché Maria De Filippi, con piglio deciso, gli ha detto di allontanarsi dallo studio in quanto la sua presenza era diventata inutile non avendo più alcuna donna a cui fare la corte. E cacciata fu! Alla luce di tutto questo, a riflettori spenti, Facundo è spuntato su Instagram, sfogandosi.

Facundo, dopo la cacciata da Uomini e Donne, spunta su Instagram e si difende

Riprendendo una parte del battibecco in studio sul suo profilo social, Facundo ha così commentato tramite una Stories Instagram quel che si è visto in studio nella puntata odierna di Uomini e Donne: “Sono orgoglioso della risposta che ho dato a quel tipo di persona. Sii sempre rispettoso, ma sii fermo con la tua filosofa e questo ti renderà prezioso. Le persone parleranno sempre, nel bene o nel male. L’importante è quello che pensi di te stesso”. Finita qui? Per niente. Il giovane ha poi parlato in prima persona, volendo argomentare l’episodio che lo ha visto protagonista. Nello sfogo ha esternato il proprio disappunto ribadendo che era opportuno che lui desse quella risposta. “È giusto affermarsi come persona e far conoscere la propria filosofia, tanto le persone parleranno comunque. L’importante è che tu ami la tua vita”, ha concluso.

Maria De Filippi incredula per il comportamento di Facundo a Uomini e Donne

Quando Jessica ha rivelato quel che le ha sussurrato Facundo durante il ballo – cioè che non voleva proseguire con lei una eventuale conoscenza perché più stuzzicato da Sophie -, Maria De Filippi ha avuto un sussulto, restando incredula dal poco galante comportamento del ragazzo. L’argentino ha tentato di salvarsi in corner, spiegando che non aveva fatto alcunché di male e che avrebbe desiderato approfondire la conoscenza di Sophie piuttosto che quella della Antonini. Peccato che la Codegoni, quando ha capito cosa era successo, lo ha invitato in un amen a farsi da parte. Adios Facundo!