Facchinetti e Stash, grave lutto: morto l’amico. “Purtroppo è vero”

Francesco Facchinetti e Stash dei The Kolors, grave lutto: morto l’amico. “Purtroppo è vero, è straziante”

Grave lutto per Stash e il suo gruppo The Kolors che piangono la scomparsa di un caro amico: Nelson. La notizia, giunta nelle scorse ore, ha fatto prendere la decisione alla band di annullare per alcune ore la promozione social del nuovo singolo “Pensare male”. Sulla morte del giovane si è pronunciato anche Francesco Facchinetti attraverso una Stories su Instagram. Anche lui aveva conosciuto Nelson e lo ha ricordato con un post. “Eri sì fragile, ma con un sorriso unico al mondo. Abbiamo passato pochi momenti insieme, ci siamo conosciuti solo 10 mesi fa, ma sono stati unici…”, scrive Francesco.

Stash:”Io e i ragazzi non riusciamo ancora a rendercene conto, è un dolore straziante”. Facchinetti: “Ti ho voluto bene”

“La vita è fatta di attimi, di momenti, di frazioni di secondi. In qualche piccolo file che ho nella mia testa e tengo nei cassetti dei ricordi, tu ci sei. Ti ho voluto bene. Ciao Nelly, love RIP”, ha concluso Facchinetti. “Scusatemi ragazzi ma non riesco a pubblicare storie in cui parlo e promuovo il singolo oggi…“, ha scritto Stash, sempre su Instagram Stories. “Purtroppo quello che avete letto e di cui mi state chiedendo conferma nei messaggi è vero. Nelson purtroppo è morto! Io e i ragazzi non riusciamo ancora a rendercene conto, è un dolore straziante. Grazie per l’affetto e la vicinanza. Firmato, The Kolors”.

Chi era Nelson, l’amico dei The Kolors che è scomparso a soli 28 anni

Nelson è scomparso la notte scorsa per cause al momento non rese note. Come riporta il sito Soundblog, aveva solo 28 anni ed era originario della California. In ambito professionale era un brand curator e marketing specialist per alcune case di moda ed aveva una spiccata curiosità musicale. Persona eccentrica “si era più volte esibito con i The Kolors in occasione di diversi loro live in giro per l’Italia, concerti durante i quali i fan della band avevano avuto modo di conoscerlo da vicino, affezionandocisi notevolmente” .