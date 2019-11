Facchinetti piange disperato a Vieni da me: Caterina Balivo non si trattiene

Francesco Facchinetti piange a Vieni da me per l’amico morto

Una puntata davvero intensa e inaspettata quella di mercoledì 27 novembre di Vieni da me su Rai Uno. Durante l’intervista con Caterina Balivo Francesco Facchinetti è scoppiato a piangere. Un vero e proprio pianto disperato per l’ex cantante, oggi agente e produttore musicale, che ha spinto la padrona di casa a fermare la trasmissione che conduce ogni giorno in diretta. La Balivo è stata colta in contropiede dal pianto di Facchinetti, che non è riuscito proprio a trattenersi. Tutto è iniziato mentre si parlava di uno dei cantanti preferiti di Francesco – Jovanotti – e certe confidenze hanno portato a galla dei momenti dolorosi. Legati alla scomparsa di un amico con il quale Facchinetti condivideva proprio la passione per Lorenzo Cherubini.

Il ricordo del concerto di Jovanotti fa piangere Facchinetti

“Uno dei concerti più belli della mia vita è stato quello di Jovanotti con il mio amico che ora non c’è più”, ha premesso Francesco Facchinetti a Vieni da me. È bastato rammentare quell’aneddoto per portare il figlio di Roby dei Pooh ad un pianto disperato. Caterina Balivo ha provato a calmarlo ma – almeno inizialmente – Facchinetti non è riuscito a fermarsi. “Chiedo scusa, non sono solito piangere in tv”, ha ammesso Francesco. La trasmissione si è dunque interrotta per qualche minuto mentre il pubblico in studio ha cercato di incoraggiare l’ospite con un lungo applauso. “Scusate se sono andato in black out. Penso a lui, Andrea, ogni giorno. Una brutta malattia lo ha portato via in sei mesi. Saluto la sua mamma”, ha aggiunto.

Caterina Balivo emozionata per le parole di Facchinetti

La storia di Francesco Facchinetti non ha lasciato indifferente Caterina Balivo, che si è commossa pensando a tutte le persone che stanno combattendo contro qualche malattia. Per la 39enne non è stato poi facile portare al termine la puntata tanto che, dopo aver salutato Facchinetti, ha chiesto ai telespettatori scusa per le sue lacrime.