Facchinetti passa ai fatti: “Per certi influencer prenderò provvedimenti”

Francesco Facchinetti si scaglia nuovamente contro gli influencer su Twitter: “Prenderò provvedimenti”

Sono giorni che Francesco Facchinetti sta trattando il tema del Coronavirus, l’emergenza sanitaria che nelle ultime settimane sta stravolgendo la vita di moltissimi italiani. Sempre molto sensibile in merito all’argomento estremamente delicato, solo pochi giorni fa il figlio di Roby Facchinetti ha espresso disappunto nei confronti di alcune personalità del web. Secondo il suo punto di vista, avrebbero trattato il caso del Covid-19 minimizzando il problema e lanciando messaggi sbagliati. Poche ore fa, il cantante è tornato sulla questione attraverso un post di Twitter affermando di aver deciso di prendere provvedimenti contro le persone che lui stesso avrebbe contribuito a rendere celebri.

Francesco sbotta sui social: “Persone che non hanno nulla nel cervello, la colpa è mia”

La colpa di tali personaggi sarebbe di aver poco compreso la gravità della situazione con il rischio di trasmettere un messaggio errato visto il loro enorme potere mediatico. Facchinetti, che da svariati giorni si sta esponendo in prima linea su questo tema, ha pubblicato un post su Twitter in cui ha affermato di esser pentito di aver ‘creato’ alcuni influencer. “Chiedo scusa per aver reso celebri blogger, influencer che, non avendo nulla in testa, dicono cose sui social tipo ‘ Ma io me ne vado in giro, tutto questo è esagerato’. Purtroppo queste persone hanno milioni di followers e la colpa è mia. Prenderò provvedimenti“. Sotto tale post è apparso anche il commento della nota conduttrice Caterina Balivo, la quale sembra essere d’accordo con Francesco: “Non potevi sapere che il loro senso civico è sotto zero! Io dico: rispetto per i genitori, nonni e persone adulte che conoscono[…]”.

Il recente sfogo del milanese: “Parecchio indignato”

Pochi giorni fa, Facchinetti si era già espresso su tale vicenda tanto che dichiarava: “Sono parecchio indignato o inc…to perché ci sono influencer o presunti tali che sono diventati famosi grazie a un video o una fotografia, quindi con zero talento – in alcuni casi sono diventati famosi anche grazie al mio aiuto per cui chiedo venia e scusa all’umanità intera – che hanno scambiato il Coronavirus per Halloween, per qualcosa di divertente su cui prendersi per il c..o, su cui giocare e fare contenuti divertenti, senza capire che di questo Coronavirus si muore”.