Facchinetti in cura dallo psicologo, poi: “Senza la Rolls non uscirei di casa”

Francesco Facchinetti si racconta senza filtri durante il podcast One More Time. Nel corso della prima puntata della seconda stagione del programma di Luca Casedei, il conduttore si svela in tutto e per tutto, rivelando alcuni importanti dettagli sulla sua vita. Il dj e imprenditore ammette di essere in cura dalla psicologa da un anno. Lui stesso si definisce come una persona egocentrica e narcisista. Inoltre, confessa di non avere ancora risolto il suo rapporto di conflitto con il denaro.

“Da un anno vado dalla psicologa, perché è ovvio che questo disturbo della personalità narcisista crea problematiche”

Definendosi “onnivoro, egocentrico e narcisista”, Francesco Facchinetti spiega che sta tentando di risolvere questo suo disturbo. Nel frattempo, racconta che ogni giorno ha un obbiettivo da raggiungere, motivo per cui si alza la mattina. Ad esempio, in questi ultimi dieci anni ha lavorato diverse ore al giorno per acquistare un quadro di Andy Warhol. E ogni giorno si chiedeva: “Perché ti alzi?”. Per questa domanda aveva sempre la stessa risposta: “Per comprare un quadro di Andy Warhol”.

Facchinetti non si nasconde dietro a un dito e parla apertamente dell’importanza che dà ai beni materiali. Senza la sua Rolls Royce non uscirebbe di casa. Lui stesso lo dice quando fa sapere che sua madre ogni tanto gli chiede perché gira con una macchina da 3 o 400mila euro. La risposta che le dà è questa, senza peli sulla lingua.

“Lavoro tutto il giorno, se non avessi una Rolls non uscirei di casa. Perché devo avere attorno a me cose che mi rendono la giornata piacevole”

Certo, sta parlando di cose materiali e, per questo, gli haters potrebbero trovare la scusa buona per attaccarlo. Nonostante ciò, non si ferma e non nasconde ciò che realmente pensa. “È destabilizzante raccontarlo? Sì, ma mi rasserenano”, dichiara il figlio di Roby Facchinetti. Il dj ci tiene comunque a precisare che non morirebbe a sedersi dentro un auto più economica, come la Panda: “Ma significa che se devo andare oltre il limite devo essere appagato”.

In questa intervista, Francesco Facchinetti ripercorre i primi anni nel mondo della musica, dove ha affrontato momenti di grande successo e situazioni di crisi dopo aver lasciato X Factor. Su questo ha da dire qualcosa.

“Appena arrivato mandai via la vecchia guardia degli autori Rai, volevo un mio team di giovani. Andò bene, ma diedi fastidio a un po’ di gente. Appena sbagliai me la fecero pagare. Da golden boy della tv italiana diventai un ‘appestato’, vietato ogni studio televisivo”

Proprio nei giorni scorsi, Facchinetti ha dovuto affrontare un momento destabilizzante. Sua moglie Wilma Faissol è caduta da cavallo e si è poi dovuta sottoporre d’urgenza a un intervento chirurgico. Lei stessa ha raccontato, successivamente, tutto il calvario che ha dovuto vivere in questa situazione.