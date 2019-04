Facchinetti a gamba tesa su Flavio Briatore: impazza la polemica

Francesco Facchinetti a gamba tesa su Briatore dopo le parole taglienti su Chiara Ferragni. L’ex di Alessia Marcuzzi è un fiume in piena: “Giovani hanno ereditato un mondo di m.”

La polemica ha iniziato a impazzare ieri negli studi televisivi di Non è l’Arena quando Flavio Briatore non ha avuto parole al miele, per usare un eufemismo, nei confronti di Chiara Ferragni e di chi partecipa ai suoi masterclass di make-up, sborsando 650 euro. Oggi, sulla vicenda è intervenuto Francesco Facchinetti. L’imprenditore e figlio d’arte lo ha fatto a modo suo, cioè in maniera molto schietta e senza troppi giri di parole. Non è andato per il sottile. Nel dettaglio quel che fu Dj Francesco è entrato a gamba tesa su Briatore e su quanto ha espresso verso la moglie di Fedez e i suoi fan.

“Questa risposta è populista, ecco perché caro Flavio”. le parole di Facchinetti

Le parole di Facchinetti sono giunte via Instagram, attraverso una serie di Stories molto chiare ed eloquenti circa il suo pensiero. Prima un po’ di carota (“Ho sempre stimato Briatore”), poi il bastone: “Questa risposta (sulla vicenda Ferragni, ndr) è populista, perché caro Flavio, se così fosse, dovremmo andare ad analizzare tutte le persone che nei tuoi locali spendono migliaia di euro per bottiglie che al supermercato costano forse 50 euro”. A questo punto Francesco ha spostato il tiro su un altro punto, più generale e non riferendosi specificatamente all’ex marito di Elisabetta Gregoraci, sostenendo che gli imprenditori digitali oggi non “rubano soldi a nessuno”, a differenza di “tanti imprenditori degli anni ’60, ’70, ’80 che hanno fatto soldi facendo cose allucinanti”.

Facchinetti: “Non rompete più”

Facchinetti è stato un fiume in piena. “Siete vecchi. Io rispetto gli anziani. Grazie ai miei nonni, ma lasciate questo mondo in mano ai giovani”. L’imprenditore ha infine affermato che “i giovani hanno ereditato un mondo di m. per colpa vostra (dei vecchi, ndr). Quindi non rompete più”. Il sentito e accaldato sfogo dell’ex di Alessia Marcuzzi è figlio delle esternazioni di Briatore rilasciate da Massimo Giletti a Non è l’Arena, programma in cui l’imprenditore ha attaccato Chiara Ferragni in maniera molto netta.