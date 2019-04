Briatore contro Chiara Ferragni: “Milionari senza fare niente”

Flavio Briatore si scaglia contro Chiara Ferragni a Non è l’Arena di Massimo Giletti. L’imprenditore commenta la masterclass di make-up della nota influencer

Flavio Briatore, ospite a Non è l’Arena, commenta negativamente Chiara Ferragni e tutti coloro che hanno preso parte al masterclass di make-up dell’influencer e moglie del rapper Fedez. Dopo aver visto un servizio dedicato alla Ferragni, Briatore si scaglia contro un comportamento per lui troppo semplice. I social network hanno creato, senza ombra di dubbio, nuovi vip, ossia tutte quelle star nate sul web. Per lui, invece, manca chi ce la fa creando una sua impresa, un suo progetto creando così lavoro. Solo pochi influencer ce la fanno e Chiara Ferragni è una di questi pochi. Tutti sappiamo come è nata la moglie del rapper, che oggi ha un suo brand di abbigliamento, collabora con molte aziende, ha migliaia di giovani che la seguono e osannano e uscirà anche un documentario che racconta la sua ascesa alla popolarità.

Briatore commenta la Ferragni da Giletti e va contro tanti ragazzi

A finire sotto accusa le masteclass di make-up di Chiara Ferragni, un evento che raduna tantissimi ragazzi che spendono dai 400 ai 650 euro per osservare e capire come si trucca la famosa influencer. Un atteggiamento per Briatore contro il quale puntare il dito, e se la prende anche con i genitori di questi giovani: “Intanto voglio capire chi dà i 650 euro a ‘sti d….i“, ha esordito l’imprenditore, ex marito di Elisabetta Gregoraci. Lui che nel gossip ci sguazza poco, commenta invece la rapidità di molti di esser diventati famosi, “Tutti sognano di diventare milionari senza fare un ca…, senza lavorare“. Un specie di grido d’allarme quello di Briatore, che prende Chiara Ferragni come esempio: “Trenta anni fa vendevano l’aria di Alassio e c’era chi la comprava. Io vorrei vedere un imbianchino, un ragazzo che è riuscito a fare impresa. Queste cose succedono a una persona, non puoi pensare che succeda anche a te. Diventa un modello di niente. Tutti questi social media ti distolgono dal lavoro vero“.

Chiara Ferragni documentario: cosa racconterà e quando esce

Se ne parla da mesi oramai, il documentario di Chiara Ferragni ha una data ufficiale di uscita. A svelarlo la nota influencer in un commento scovata da Spysee su Instagram: “Lo stiamo ultimando. Uscirà a settembre“. Ma di cosa parlerà? Nelle immagini del documentario vedremo Chiara nei vari viaggi in tutto il mondo, un racconto a 360 gradi della sua vita, sia privata che imprenditoriale.