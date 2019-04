Chiara Ferragni svela la data di uscita del suo documentario: l’annuncio

Chiara Ferragni annuncia la data di uscita del suo documentario: tutte le novità

Del documentario di Chiara Ferragni tanto se ne è parlato in questi mesi. Secondo le prime indiscrezioni, mai però ufficialmente confermate, inizialmente a contendersi il progetto erano stati addirittura due colossi come l’HBO e Netflix. Prima delle nozze con Fedez, quando l’influencer aveva appena iniziato le riprese, tutto faceva pensare ad un successo preannunciato. Poi, però, il gossip ha iniziato a prendere una direzione diversa. Alcuni hanno scritto che, in realtà, il documentario della Ferragni non aveva fatto gola a molti e che, per questo motivo, stava registrando qualche battuta d’arresto rispetto alle aspettative. Dal canto suo, però, Chiara e il suo team hanno sempre messo a tacere queste insinuazioni, affermando di stare – ancora – lavorando attivamente al progetto. Oggi, difatti, l’influencer ne ha pure annunciato la data di uscita.

Chiara Ferragni documentario, lavori ancora in corso: ecco quando esce

In merito alla data di uscita del documentario di Chiara Ferragni, proprio recentemente, ne aveva scritto Vanity Fair. Secondo il settimanale il progetto, ancora in fase di ultimazione, sarebbe stato portato sugli schermi questo autunno. Oggi, però, a svelare la data di uscita del documentario c’ha pensato Chiara Ferragni in persona. Quest’ultima, nel rispondere ad un suo fan sui social, in un commento (individuato dalla pagina di Spysee) ha scritto: “Lo stiamo ultimando, uscirà a settembre”. Dove e come sarà possibile vederlo, tuttavia, non è stato spiegato.

“Nessuno vuole il film di Chiara Ferragni”? L’indiscrezione del settimanale Chi

“Il docufilm che l’influencer Chiara Ferragni ha realizzato sulla sua vita, viaggiando per il mondo con mega troupe, droni, bodyguard e uno stuolo di autori al seguito, al momento resta un progetto che vaga da produzione a produzione” aveva scritto Chi in uno dei suoi numeri di novembre. Il documentario della Ferragni? “Viaggia da produzione a produzione”, era stato poi aggiunto. “Tutte le reti alle quali è stato proposto (compresa Sky) hanno risposto picche”.