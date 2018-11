Chiara Ferragni news documentario: “Nessuno vuole il suo film”

Chiara Ferragni news: il documentario sulla sua vita? “Nessuno lo vuole”

Il documentario sulla sfavillante ed entusiasmante vita di Chiara Ferragni potrebbe non raggiungere così presto i piccoli schermi dei suoi follower. “Nessuno vuole il film sulla Ferragni”, così è stato scritto nell’ultimo numero del settimanale Chi in merito al progetto che, in questi mesi, ha tenuto occupata la famosissima influencer. Sulla questione, poi, sono stati aggiunti altri particolari. Primo: stando alla versione riportata dal giornale diretto da Alfonso Signorini, a finanziare il documentario sulla vita di Chiara Ferragni non sarebbe stato Netflix. Secondo: nessuna rete italiana, ha scritto Chi, si sarebbe al momento proposta per accaparrarselo.

Chiara Ferragni, documentario sulla fashion influencer resta in stand by: la rivelazione del settimanale Chi

“Il docufilm che l’influencer Chiara Ferragni ha realizzato sulla sua vita, viaggiando per il mondo con mega troupe, droni, bodyguard e uno stuolo di autori al seguito, al momento resta un progetto che vaga da produzione a produzione”. Questo è stato scritto oggi nella rubrica Chicche di Gossip di Chi. “In Italia” come accennato sopra “Tutte le reti alle quali è stato proposto (compresa Sky) hanno risposto picche”. Se non lo ha finanziato Netflix, allora, chi è stato a proporre a Chiara questo lavoro? Il settimanale Chi ha rivelato che, al contrario di quanto è stato scritto, il documentario sulla Ferragni sarebbe stato finanziato da un fondo privato che, per farlo, “Le avrebbe offerto una cifra intorno ai 400 mila dollari”. Noi, però, aspettiamo la versione della diretta interessata.

Chiara Ferragni e Fedez nella bufera: pioggia di critiche dopo la festa di compleanno organizzata al supermercato

Chiara Ferragni e Fedez, proprio di recente, al centro della polemica sono finiti per via di una festa a sorpresa organizzata all’interno di un supermercato. Il modo in cui gli ospiti hanno trattato il cibo e la baraonda creata all’interno della struttura affittata non è molto piaciuto al popolo del web che, per questo motivo, non ha certo risparmiato critiche alla coppia.