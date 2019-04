Facchinetti fuori di sé difende la Marcuzzi: “Non temo le conseguenze”

Francesco Facchinetti fuori di sé in difesa di Alessia Marcuzzi e della figlia: “Non temo delle conseguenze di ciò. E non scrivete che mi sfogo, ma che minaccio”

Francesco Facchinetti esplode su Instagram e minaccia i follower. Il conduttore è un vero e proprio fiume in piena e non lesina toni guerriglieri. Il vaso è più che colmo, l’ultima goccia lo ha fatto traboccare. A far fuoriuscire rabbia dall’imprenditore sono stati dei commenti sui social pieni di invidia indirizzati alla figlia Mia e all’ex compagna Alessia Marcuzzi, che in questo momento sono spensieratamente in vacanza a Dubai. Un fatto che a qualche odiatore seriale della rete non va affatto giù e che dunque si è riversato sotto al profilo Instagram della conduttrice dell’Isola dei Famosi per sputare cattiverie. Da qui la rovente reazione di Facchinetti

L’ex di Alessia Marcuzzi è un fiume in piena: “Vi faccio la faccia grossa come il Gabibbo”

“Non ho paura di dire quello che penso e non ho paura delle conseguenze di ciò che accadrà poi”. Esordisce così Francesco Facchinetti su Instagram Stories, spiegando che la Marcuzzi e sua figlia Mia sono state raggiunte da commenti folli, tipo “viziate di m.”, per aver pubblicato attimi gioiosi della loro vacanza a Dubai. “Sappiate che vi vengo a cercare e vi faccio una faccia grossa come il Gabibbo”, ha incalzato furibondo l’imprenditore, “Io sono un viziato di m, e posso passare vent’anni della mia vita a non fare un c. E quindi passerò i prossimi vent’anni della mia vita a cercare voi”. Finita qui? No, Francesco rincara la dose minacciando di andare a prendere “uno per uno” i soggetti in questione e di “gonfiargli la faccia di botte”.

Francesco Facchinetti e la ricerca degli hater: “Vi dovete preoccupare”

Francesco è fuori di sé e prosegue spiegando di aver molti soldi (in parte lasciati da suo padre, in parte, la più sostanziosa, guadagnati da lui stesso con duro lavoro) per abbandonare le sue molteplici professioni e quindi dedicarsi completamente ad andare a scovare gli hater. “Vi sto venendo a cercare. Ora spendo tre anni della mia esistenza a cercare dove abitate e vi vengo a trovare. Ora quando uscite di casa vi dovete preoccupare che arrivi Facchinetti. Con una mano tanta vi faccio un’operazione chirurgica”. Infine arriva il caldo invito a giornali e televisioni: “Non scrivete sfogo di Facchinetti, ma minacce che Facchinetti manda a questi dementi”.