Facchinetti, filippica furiosa sui colleghi vip: “Non meritate il vostro lavoro”

Francesco Facchinetti contro i colleghi vip: “Si lamentano della quarantena dai loro attici. In testa non hanno niente. Il loro lavoro non se lo meritano”. Lunga filippica del manager

Francesco Facchinetti è una furia. Non è la prima volta che il manager e conduttore si lancia in pesanti critiche su alcuni esponenti del mondo dello spettacolo. Ed è tornato a farlo nelle ultime ore, dai suoi profili social, usando parole dure. Parole rivolte ad alcuni suoi colleghi ‘famosi’ che, a suo dire, si lamentano per le quarantene forzate dettate dal coronavirus, mancando di rispetto verso che è in situazioni più precarie e meno privilegiate. Facchinetti non fa nomi, ma la sua filippica lascia il segno

I famosi nel mirino di Francesco Facchinetti

“Ma i personaggi famosi che si lamentano della quarantena dai loro attici, ville, appartamenti da 400 mq in su, ma cosa hanno nella testa? Ma lo capiscono che ci sono persone sole, famiglie costrette a stare rinchiuse in un monolocale o situazioni anche peggiori?”. Questo il tweet ‘furioso’ del manager che poi prosegue il discorso su Instagram, inanellando una serie di Stories di fuoco: “In questi giorni ho visto diversi profili dei miei colleghi più o meno famosi che si lamentano della quarantena dai loro attici, dalle loro ville e appartamenti minimo di 400 metri quadrati. A loro vorrei dire 4 cose…”

Facchinetti, lo sfogo

“La prima – spiega energicamente Facchinetti – è che in Italia ci sono persone che stanno affrontando questa quarantena da sole, che hanno perso mogli, mariti, figli, fidanzati e fidanzate, e devono affrontare questo momento da soli”. Secondo, terzo e quarto punto: “Altra cosa, in Italia ci sono un sacco di famiglie che abitano in un monolocale, terza cosa ci sono persone che una casa nemmeno ce l’hanno. Quarta cosa, d’ora in poi prima di piangere dai vostri profili, ripensate ai primi tre punti e soprattutto spendete questo tempo a studiare, perché si evince dalle vostre stories che nella vostra testa non c’è un ca…o. Niente”. Lo sfogo poi prosegue…

Il manager ad alcuni vip: “Studiate adesso!”

“Questa quarantena mi sta facendo capire quanto tante persone che hanno la grande fortuna di aver trasformato la loro passione nel loro lavoro non se lo meritano, perché nella loro testa non hanno un ca…o di niente. Visto che non avete studiato nulla quando dovevate andare a scuola, approfittate e studiate adesso”, ha concluso il manager. A chi si è riferito in particolare? Spulciando qualche profilo social, qualche idea balza subito in mente.