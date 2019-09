Intervista Fabrizio Moro a Verissimo: cosa ha detto sui figli e su Ultimo

Per la prima volta Fabrizio Moro è stato intervistato a Verissimo. Il cantante si è raccontato nel salotto di Silvia Toffanin, tra carriera, figli e Ultimo, da tempo pupillo e caro amico. Moro, che sta per partire col suo nuovo tour in giro per l’Italia, non ha nascosto i tanti problemi che ha dovuto affrontare durante il suo percorso musicale. Tanti alti ma anche tanti bassi per Fabrizio, che ha iniziato a cantare da adolescente. Il 44enne ha dovuto fare i conti, tra le tante cose, con degli attacchi di panico, che sono spariti del tutto dieci anni fa, con la nascita del primogenito Libero, avuto dall’ex compagna storica Giada.

Fabrizio Moro: niente più attacchi di panico grazie ai figli

“Quando è nato il mio primo figlio, Libero, sono passati gli attacchi di panico. È successo dieci anni fa. Tutta l’attenzione si è spostata su di lui, mi sono concentrato su di lui. È un grande appassionato di calcio, è un fan di Cristiano Ronaldo”, ha raccontato Fabrizio Moro a Verissimo. L’artista è molto legato pure ad Anita, la secondogenita nata sei anni fa sempre dal rapporto con Giada naufragato di recente. Alla piccola Moro ha dedicato Portami via, la canzone che ha presentato al Festival di Sanremo 2017. “È la donna della mia vita”, ha assicurato emozionato Fabrizio.

Fabrizio Moro e l’amicizia speciale con il cantante Ultimo

Oltre a Libero e Anita, Fabrizio Moro ha un terzo figlio artistico: Ultimo. “Forse meglio dire che è mio fratello minore”, ha scherzato il cantautore a Verissimo. “Lui ha una storia pazzesca. Io un po’ sono felice un po’ soffro per lui perché ha 23 anni, è molto giovane. Sta vivendo una favola più grande di lui. È molto umile ma a volte quell’equilibrio si sfasa”, ha puntualizzato Fabrizio, che è stato il primo a dare un’occasione a Niccolò Moriconi. “Due anni fa è venuto nel mio camerino, le sue canzoni mi hanno colpito e gli ho dato l’opportunità di aprire i miei concerti. Ora sono io che apro i suoi”, ha sottolineato.