Fabrizio Moro, perché è finita con la sua ex: “Sono single ma è complicato”

Fabrizio Moro si racconta: perché è finita con la sua ex e la decisione di non sposarsi

Fabrizio Moro è sempre stato un artista restio al gossip. Per questo motivo, da quando è tornato single, di lui e del suo privato ha svelato poco ai giornali. Nell’ultimo numero di Vanity Fair, però, il cantante ha deciso di raccontarsi, parlando dei motivi che hanno fatto naufragare la sua ultima relazione e della decisione di non convolare a nozze con la sua ex. Fabrizio Moro, stando a quello che ha dichiarato, è oggi convinto che ad avere un impatto negativo sulla sua vita sentimentale sia stato anche il suo lavoro. Di non essersi mai sposato, invece, non si dice pentito. Il matrimonio? Ha senso solo da vecchi, ha spiegato Moro durante la sua intervista.

Fabrizio Moro: “Ecco perché non ho sposato la mia ex”

Se Fabrizio Moro potesse tornare indietro si sposerebbe con Giada? “Assolutamente no”, ha risposto il cantante su Vanity Fair. “Il matrimonio ha senso solo da vecchi, come culmine di una vita insieme. Con la mia ex compagna non ero sposato, ma mi sentivo ugualmente legato a lei”, ha poi aggiunto Fabrizio. Con la sua ex, difatti, si sono lasciati per altri motivi. Adesso Fabrizio Moro è tornato single eppure, come ha confessato lui stesso, rapportarsi con altre donne sta diventando più complicato di quanto potesse immaginare.

Fabrizio Moro confessa: “Quando una donna è carina con me non so mai se lo fa perché sono famoso”

La sua estate Fabrizio Moro la trascorrerà da solo, in Sardegna. Vacanze da single dunque per il cantante che, a Vanity Fair, ha dichiarato: la mia donna ideale? “Deve essere forte, che sappia prendersi cura di me, ma è complicato. Quando una donna è carina con me non so mai se sia perché le interesso o perché sono famoso”.