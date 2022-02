Fabrizio Moro: “Amo ancora la madre dei miei figli. Ultimo? Tormentato”

Fabrizio Moro si trova attualmente in un momento davvero importante per la sua carriera. Il cantante romano, in gara al Festival di Sanremo 2022, sta anche promuovendo il suo primo film da regista, “Ghiaccio”, in uscita il prossimo 7 febbraio 2022. Intervistato al settimanale Chi Fabrizio Mobrici, vero nome del cantautore, si è aperto a proposito della sua vita privata.

Fabrizio Moro, che ha vissuto una vita abbastanza tormentata, ha svelato a Chi cosa lo aiuta ad affrontare la vita. Secondo il 46enne il segreto per “capire la direzione” da prendere è senza dubbio l’amore. “L’amore è il motore di tutto. L’amore ti salva dall’angoscia, non ho altre verità in tasca, ho superato ogni problema attraverso l’amore per i miei figli, per la loro mamma, altrimenti sarei stato perso”, ha spiegato. Moro è stato legato per molti anni ad una donna non appartenente al mondo dello spettacolo di cui è noto solo il nome, Giada. Quest’ultima, di professione architetto, è la madre dei due figli del cantante. Il primogenito, Libero, è nato nel 2009. Anita è invece arrivata nel 2013. Fabrizio e Giada non si sono mai sposati e si sono detti addio nel 2019.

A quanto pare i rapporti tra loro non sono per niente incrinati. Anzi, in un certo senso Moro ammette di amare ancora la sua ex fidanzata.

“Le mie relazioni sono sempre tormentate, infatti ho 46 anni e sto da solo, e c’è un motivo. Ma posso dire che le persone che ho amato, soprattutto la mamma dei miei figli, le amo per sempre: se non ami per sempre non hai mai amato. Ho capito che l’amore non ha a che fare con le relazioni, puoi amare una persona e non riuscire a starci insieme”.

Moro ha quindi confermato di essere single al momento. Il 46enne, che in passato ha combattuto contro la dipendenza da alcol e droga, è grato ai suoi figli, che a detta sua lo hanno letteralmente salvato.

“Sì, i figli sono un appiglio, con loro diventi più forte, dici ‘Questo non posso farlo, non posso sbagliare’, poi sbagliamo tutti ma la voce interiore è cambiata. Devo dimostrare che sono forte, che reggo la situazione, ho una responsabilità.”

Fabrizio Moro, l’amicizia con Ultimo e il ritorno a Sanremo

Il cantante romano è stato spesso paragonato, per il suo stile musicale, il suo percorso, le sue origini e la sua filosofia di vita al cantante Ultimo, al secolo Niccolò Moriconi. I due hanno anche collaborato più volte e duettato nel brano “L’eternità (Il mio quartiere)”. Interpellato a proposito dell’affinità con il cantante 26enne Moro ha ironizzato:

“Niccolò ha più tormenti. Io tante cose le ho capite, non lo invidio. Ogni tanto lui ha il vizio, essendo giovane, di scrivermi di notte le sue domande e questa cosa mi piace, mi ricorda me alla sua età.”

Molte tappe importanti della carriera di Moro, come d’altronde quella di Ultimo, hanno avuto luogo proprio a Sanremo. Il 46enne è pronto per tornare sul palco dell’Ariston, dove stasera, 2 febbraio 2022, presenterà la canzone “Sei tu”. Moro ha debuttato al Festival nel 2000, per poi vincere nel 2007 nella categoria Nuove Proposte e nel 2018 tra i Big in coppia con Ermal Meta. Ecco cosa ha detto a proposito della kermesse canora:

“È un palco particolare dove, spesso, ho tremato per l’emozione. Non ho la freddezza di un interprete, il cantautore ha un sangue diverso, è più emotivo.”

In ogni caso il cantautore ha spiegato cosa importa davvero per lui: