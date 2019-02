Fabrizio Frizzi, polemica sul ricordo a Sanremo: parla Rita dalla Chiesa

Festival di Sanremo, Claudio Baglioni ricorda l’amico Fabrizio Frizzi: scoppia la polemica e Rita dalla Chiesa dice la sua

Il ricordo di Fabrizio Frizzi ieri sera a Sanremo ha fatto emozionare non poche persone. A dedicare un momento al conduttore, come molti avranno visto, è stato Claudio Baglioni che, per onorare la sua memoria, ha speso solo belle parole ed ha dichiarato che avrebbe voluto lui l’anno scorso a suo fianco. Le parole di Baglioni, però, stamattina a Storie Italiane hanno alimentato una polemica che, in qualche modo, ha portato Rita dalla Chiesa ad intervenire per dire la sua. Quest’ultima, nello specifico, si è detta d’accordo con Lorella Cuccarini che, ieri pomeriggio, su Twitter ha scritto: “Standing ovation per Fabrizio Frizzi a Sanremo… ma in tanti anni non gli è mai stato proposto di presentarlo”. L’opinione di Rita? “Io quando ho letto il tweet di Lorella ho pensato: è vero!” ha dichiarato oggi a Rai 1 Rita, che con Fabrizio è stata sposata per diverso tempo.

Rita dalla Chiesa: Fabrizio Frizzi? “Si sarebbe meritato di condurre Sanremo”

Rita dalla Chiesa, stamattina, è voluta ritornare sulle parole di Claudio Baglioni spese ieri sera in memoria di Fabrizio Frizzi. Condurre Sanremo? “Fabrizio se lo sarebbe meritato ma perché non è stato fatto quando Fabrizio c’era, era all’apice del successo e tutti lo volevano? La sua perdita è stata un dolore, è un dolore. Ma questo dolore avrebbe dovuto essere trasmesso manifestando supporto a Fabrizio quando c’era”. La stessa poi, visibilmente emozionata, ha aggiunto: “Fabrizio non ha bisogno di una persona che lo difende, si è difeso con la sua carriera, con il calore del pubblico, lui ieri ha compiuto 61 anni, lui ha lavorato 35 anni, quindi spiegatemi perché in 35 non c’è stata un’opportunità per lui”.

Claudio Baglioni omaggia Frizzi a Sanremo, Rita dalla Chiesa commenta: “Un momento toccante”

Rita dalla Chiesa, come ha ribadito oggi a Storie Italiane, ha molto apprezzato le parole di Claudio Baglioni su Frizzi ieri sera. “Tutti abbiamo apprezzato quello che ha detto Baglioni, che forse l’anno scorso avrebbe anche pensato a fargli condurre il Festival, ma sicuramente l’anno scorso non era uno dei momenti migliori. Poi io sulle regole del Festival non mi immischio, ma sicuramente se lo sarebbe meritato di condurlo… è stato un momento toccante” ha dichiarato la conduttrice ed ex moglie di Frizzi.