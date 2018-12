Rita Dalla Chiesa: il gesto per il compianto ex marito Fabrizio Frizzi

Rita Dalla Chiesa: il toccante gesto e le parole per il compianto ex marito Fabrizio Frizzi

La scomparsa di Fabrizio Frizzi ha lasciato un grande vuoto. A distanza di otto mesi dalla sua morte infatti continuano a essere molti, sentiti e spontanei gli omaggi dedicatigli. Tra i volti noti che più hanno risentito della sua tragica morte c’è la sua ex moglie Rita Dalla Chiesa. La conduttrice, sposata con lui per sei anni (dal 1992 al 1998), non perde occasione di ricordarlo e di continuare a farlo vivere nella memoria collettiva. Così, poco fa, sul suo profilo Instagram, ha fatto campeggiare un post intenso, segno che Fabrizio è ancora ben vivo nei pensieri suoi e di tutti coloro che gli hanno voluto bene.

Frizzi, il ricordo è sempre vivo: l’omaggio dell’ex moglie Rita Dalla Chiesa

“Dagli ex studi Dear, oggi studi Fabrizio Frizzi, il sorriso di Fabrizio sulla porta dello studio de L’Eredità”, ha scritto la conduttrice, a corredo dello scatto che ritrae la foto di Fabrizio negli studi Rai. Il gesto è stato assai apprezzato dai fan, che non hanno tardato a omaggiare l’indimenticato presentatore. Sempre nella giornata odierna è giunto un altro omaggio speciale in memoria di Frizzi: quello di Antonella Clerici. Come la Dalla Chiesa, la timoniera di ‘Portobello‘ ha affidato il suo emozionato ricordo a Instagram, pubblicando una foto risalente a un anno fa esatto.

Antonella Clerici: il ricordo di Fabrizio Frizzi

“Esattamente un anno fa… L’abbraccio per il compleanno”, ha scritto la Clerici che proprio oggi taglia il traguardo dei 55 anni. Lo scatto in questione ha un significato particolare, visto che è stato fatto il 6 dicembre del 2017 quando Fabrizio Frizzi, passata qualche settimana da quel malore che lo aveva obbligato ad allontanarsi senza preavviso dalla tv, fece ritorno sul piccolo schermo. E per l’occasione scelse di fare un’emozionante sorpresa proprio ad Antonella, piombando in diretta durante la conduzione de La Prova del Cuoco. Un momento che aveva fatto presagire un risvolto positivo a riguardo della salute del conduttore. Purtroppo poi, come si sa, il suo cammino ha preso un’altra strada e il 26 marzo 2018 si è fermato per sempre.