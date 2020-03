Due anni senza Frizzi. Conti, Daniele, Clerici, Balivo: il dolore resta

Due anni senza Frizzi. Carlo Conti, Eleonora Daniele, Antonella Clerici, Caterina Balivo e altri colleghi: il dolore resta

Esattamente due anni fa si spegneva il volto gentile della tv italiana, Fabrizio Frizzi. Un gigante, un totem, una Persona con la p maiuscola ancor prima che un personaggio del piccolo schermo. Frizzi ha lasciato un vuoto tuttora non colmato e, con ogni probabilità, non colmabile nemmeno in futuro. Un esempio di stile, di bontà disinteressata, di garbo genuino, di onestà… Mica roba da poco in un ambiente (nessuno ce ne voglia) dove le gelosie, i colpi bassi sotterranei e l’egocentrismo, troppo spesso, si innestano in dinamiche che partoriscono screzi, antipatie e ‘guerriglie’ silenziose. Lui no: Fabrizio era fatto di un’altra pasta. La sua, unica e inimitabile. Quella costruita con sorrisi, buone parole, cortesia, eleganza ed educazione. Tutti termini che spesso si sposano con una retorica affettata, per celebrare con punte di ipocrisia alcuni personaggi. Non è questo il caso: Fabrizio si merita ogni singola parola qui sopra scritta. Oggi sono stati in tanti i colleghi che lo hanno ricordato sui social…

Carlo Conti: “Sono già passati 2 anni, oggi più che mai ci vorrebbero i tuoi ‘abbraccioni'”

“Oggi avresti certamente avuto un sorriso preoccupato ma rassicurante… chissà cosa avresti detto del coronavirus, di città vuote, di medici e infermieri eroi, di un mondo sconvolto. Due anni senza di te, senza la tua risata che riecheggia di stella in stella“, il pensiero di Antonella Clerici. “Sono già passati 2 anni, oggi più che mai ci vorrebbero i tuoi ‘abbraccioni'”, il ricordo di Carlo Conti a cui si aggiunge quello di Eleonora Daniele che ha postato una foto con lui e Milly Carlucci: “Questa è stata ultima volta che ti ho visto. Ridevamo, scherzavamo. Voglio ricordarti sempre così, con il tuo meraviglioso sorriso, che illuminava sempre tutti noi”.

Caterina Balivo: “Proteggici da lassù Fabri, ci manchi tanto”

“Fabrizio, sono passati già due anni dal giorno in cui sei andato via e qui stentiamo ancora a crederci. Mai come in questo momento il tuo sorriso contagioso e il tuo garbo sarebbero stati di conforto, per tutti noi. Proteggici da lassù Fabri, ci manchi tanto”, le parole toccanti di Caterina Balivo. Federico Barbarossa a Rai Radio 2: “Speriamo che l’abbraccio di tutti i nostri ascoltatori arrivi a Fabrizio Frizzi, a due anni dalla sua morte. Abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di affetto e di ricordo vero”. A fare eco al conduttore è stato Neri Marcorè: “Era un amico che ha lasciato solo bellissimi ricordi, per la sua generosità, la sua ironia e la sua grandezza come uomo e come professionista”. Altri omaggi sono giunti da Samanta Togni, Patrizia Pellegrino e Flavio Insinna. E senza dubbio tanti altri ne arriveranno ancora. Ciao Fabrizio!