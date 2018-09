Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli vanno a convivere: il gossip di Oggi

Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli sempre più innamorati: prove di convivenza con la nuova fiamma dopo Silvia Provvedi

Sembra procedere a gonfie vele la storia d’amore tra Fabrizio Corona e Zoe Cristofoli. La differenza di età e la conoscenza ancora acerba, infatti, non stanno intimorendo per niente i due che, al momento, pare siano impegnati già a fare importanti progetti per il futuro. Dopo Silvia Provvedi, dunque, il cuore di Corona ora batte solo per la bella e giovane influencer. I sentimenti dell’ex re dei paparazzi, ovviamente, sono corrisposti da Zoe. Stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, infatti, la Cristofoli sarebbe già andata a convivere con Fabrizio. Questo gossip, al momento, non è stato confermato o smentito dai diretti interessati che, bisogna dirlo, da quando hanno ufficializzato la loro relazione sembrano comunque passare sempre insieme le loro giornate (e i social di entrambi lo dimostrano).

Fabrizio Corona: nuovi progetti lavorativi e la convivenza con Zoe Cristofoli

Dopo aver accennato alla convivenza con Zoe Cristofoli, nella rubrica Pillole di Gossip del settimanale Oggi si è parlato anche di quelli che sono i prossimi progetti di Fabrizio. Sempre per rimanere nell’ambito sentimentale, nello specifico, prima è stata fatta chiarezza sulle intenzioni di Corona con Zoe. “I due” infatti “Sembra che abbiano progetti seri e continuativi”. A livello professionale, invece, Fabrizio Corona pare stia trattando con una nota rete televisiva al momento. Per cosa? Un’altra intervista esclusiva ma, questa volta, non in prima serata come accaduto da Giletti a Non è l’Arena. A contattare il fondatore di Adalet, infatti, sembrerebbe essere stato un “Importante contenitore pomeridiano”.

Zoe Cristofoli si racconta: la storia con Fabrizio Corona e la popolarità

Zoe Cristofoli, in una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha per la prima volta parlato della sua relazione con Fabrizio Corona ai media. La ragazza, infatti, dopo aver raccontato il loro primo incontro, ha molto difeso la sua storia che, come da lei subito specificato, non è nata per il bisogno di attirare su di sé i riflettori di tutti.