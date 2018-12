Fabrizio Corona, ultima frecciatina ad Andrea Iannone: la battuta tagliente

Corona prende in giro Andrea Iannone: l’ultima frecciatina nei confronti del pilota

Quello che pensa di Andrea Iannone Corona lo ha ripetuto in più occasioni. Prima di oggi, sui social e in TV, Fabrizio ha spesso fatto dell’ironia sull’aspetto fisico del pilota, sottolineando come nel tempo sia finito son l’assomigliare sempre di più a lui. L’ultima frecciatina di Corona, dopo l’ospitata di Andrea Iannone a Scherzi a parte, risale proprio a poche ore fa. Nella notte, probabilmente dopo aver visto l’ex di Belen da Bonolis, l’ex fotografo ha postato un’immagine con la quale, chiaramente, ha voluto stuzzicare un po’ lo sportivo.

Andrea Iannone a Scherzi a parte: arriva la frecciatina di Fabrizio Corona

L’ultima frecciatina simpatica di Corona nei confronti di Andrea Iannone è stata lanciata tramite i social. Un’immagine di Andrea a Scherzi a parte condivisa tramite Instagram stories e una frase: “Indovina il personaggio e vinci una maglietta Adalet (brand di cui Fabrizio è proprietario, ndr)”. Due le opzioni di risposta riportate sopra la stessa immagine, ovvero: “Andrea Iannone” e “Fabrizio Corona”. Ancora una volta, dunque, l’ex di Nina Moric ha voluto sottolineare una certa somiglianza con il pilota. Andrea Iannone replicherà mai?

Iannone a Scherzi a parte: piovono critiche sui social

A dire la verità, ieri, Fabrizio Corona non è stato l’unico a prendere di mira Andrea Iannone a Scerzi a parte. Il pubblico attivo sul web non ha certo risparmiato sconti al pilota di MotoGP durante la serata. Molti utenti, per esempio, hanno fatto leva sui presunti ritocchi di Andrea, sottolineando come il ragazzo fosse finito sempre di più ad assomigliare ad altre persone (Come Fabrizio Corona, Stefano De Martino e persino Belen).