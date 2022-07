Fabrizio Corona: “Tra 5 anni sarò Premier”

Nuovi proclama da parte di Fabrizio Corona, che il pubblico mainstream conosce molto bene per le sue sparate a tratti astruse e decisamente sopra le righe. L’ultima che ha tirato fuori, ma soltanto in ordine di tempo, è arrivata proprio quest’oggi, in occasione di un’intervista esclusiva rilasciata alla trasmissione Iceberg di Telelombardia. In diretta tv, l’ex re dei paparazzi italiano ha lasciato intendere (tenetevi forte) di voler scendere in politica a breve.

Le motivazioni sono piuttosto ovvie: la classe politica italiana sta regalando al nostro paese una crisi dopo l’altra e appare quindi necessario un cambio di rotta, ma soprattutto un uomo forte che possa trainare sulle sue spalle una nazione alla deriva. E quale migliore esempio di rettitudine se non Fabrizio Corona?

Intervistato in trasmissione, l’ex marito di Nina Moric ha così commentato, come riportato dal Gazzettino:

“Vivo una fase molto serena della mia vita. Ormai le tempeste sono passate, mi sto concentrando sul mio lavoro, finalmente sono libero e adesso vado in vacanza. Non ci andavo da 5 anni. A settembre riapro l’ufficio e può essere che mi presento alle elezioni politiche.”

Appena pochi secondi prima, Fabrizio Corona aveva anticipato, sprezzante, che la carica a cui sta puntando è nientemeno che quella di Primo Ministro, lasciata proprio pochissime ore fa dal banchiere Mario Draghi. “Tempo 5 anni e divento presidente del Consiglio e la mia psicologa ministro della salute” ha dichiarato Corona, fra il serio e (probabilmente) il faceto.

Verrebbe in ogni caso naturale chiedersi di quale fase serena della sua vita stesse parlando, visto che proprio in tempi non sospetti Corona è stato protagonista dell’ennesima querelle legale che ha visto al centro oltre a Nina Moric (diventata per lui un tormento) anche il figlio Carlos Maria, a cui è molto affezionato.

Fabrizio Corona, gli ultimi aggiornamenti: l’ennesima lite con la Moric e l’imminente luna di miele

L’ultima volta che si è sentito parlare di una burrasca in cui è stato coinvolto Corona (eccezion fatta per le frecciatine a Ilary Blasi) è stato quando si è scagliato contro la ex moglie, rea di aver creato un caso riguardo la sua presunta evasione dai domiciliari per un imbarcarsi in un nuovo durissimo (ed ennesimo) confronto. Corona aveva accusato tra le altre cose la Moric di avergli sottratto 50.000 euro, un furto avvenuto per di più di fronte agli occhi del figlio.

Passata la tempesta (almeno per il momento) Corona si è poi messo d’impegno per organizzare una sorta di viaggio di nozze anticipato con la sua futura moglie, Sara. Insieme, di recente, i due si sono concessi una romantica luna di miele nella splendida Capri.