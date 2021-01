Fabrizio Corona: “Si, mi sposo. Ecco la data x”, ma qualcosa non torna

L’ex re dei paparazzi annuncia la data in cui svelerà i suoi piani in vista del matrimonio con Lia Del Grosso

Fabrizio Corona convolerà a nozze, il matrimonio con Pasqualina Del Grosso, detta Lia, si farà. Ad assicurarlo è lo stesso ex re dei paparazzi in una intervista rilasciata al magazine Tutto. Un colpo di scena che smentisce ciò che disse il medesimo Corona qualche settimana fa, vale a dire che la storia delle imminenti nozze con l’imprenditrice 47enne (che sarebbe titolare di un’agenzia di eventi) era una vicenda non attendibile e quindi non veritiera. Adesso, invece, stando a quanto assicura sempre Fabrizio, i fiori d’arancio ci saranno. La data da segnare sul calendario è il 3 febbraio 2021, ossia il giorno in cui assieme a Lia dirà pubblicamente quando si celebrerà l’unione.

“Sì, è vero, ci sposiamo. Non ha più senso temporeggiare, è questo lo scoop del 2021. Il 3 febbraio annunceremo la data delle nozze”. Così Corona lungo le colonne della rivista Tutto. Chissà cosa sta succedendo nella vita sentimentale di Fabrizio che solo poco tempo fa, circa la voce di un suo presunto matrimonio, si affrettava a dire che non c’era nulla di vero e che la voce fosse stata “messa in giro” dalla sua ex moglie Nina Moric, con la quale di recente, dopo un periodo di riavvicinamento e di distensione dei rapporti, è tornato a litigare. “Lei è ancora innamorata di me e, non potendo avermi, cerca di farmi del male”, aveva dichiarato al settimanale Novella 2000.

Fabrizio avrebbe anche detto che le persone che pensano che le nozze siano ‘d’affari’ e non per amore si sbagliano. Resta il fatto che se così fosse tutta la passione con Lia sarebbe sbocciata di recente visto che, come sopradetto, solo qualche settimana fa Corona aveva raccontato una versione ben differente di quella che invece snocciola adesso. Insomma, c’è qualcosa che sembra non quadrare fino in fondo, ma tant’è.

Fabrizio Corona e il problema della congiuntivite cronica: “Rischio la cecità”

L’ex marito di Nina Moric, sempre a Tutto, ha confidato anche di avere dei problemi tutt’altro che trascurabili in riferimento alla sua salute. Nella fattispecie ha dichiarato che “rischia di diventare cieco” in quanto è vittima di congiuntivite cronica. L’infiammazione è peggiorata negli ultimi periodi. A detta di Corona ciò sarebbe imputabile al curioso fatto che “qualcuno” lo avrebbe preso di mira con una “macumba”. E chi gli avrebbe detto che gli sarebbe capitato ciò per via di una macumba? “Me l’ha detto un sensitivo”, la confidenza di Fabrizio.