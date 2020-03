Corona e Lucarelli scontro: allenatore va da Fabrizio, Selvaggia non ci sta

Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli, scintille. Lei: “Gli italiani che se ne fregano in barba al decreto”. Lui: “Ossessione”. Il fatto che ha scatenato la bagarre: il personal trainer a casa dell’ex re dei paparazzi

Fabrizio Corona e Selvaggia Lucarelli, nuove scintille. Tra l’ex re dei paparazzi e la giornalista le ruggini sono di vecchia data e oggi sono riaffiorate. A scatenare la bagarre sui social, un post della giurata di Ballando con le Stelle che ha punzecchiato Corona che, come mostrato nelle sue Stories Instagram, ha accolto in casa sua il suo personal trainer Nathan, noto anche alle cronache televisive per delle apparizioni a Pomeriggio 5. Nella fattispecie Corona ha fatto dei filmati in cui si vede Nathan arrivare alla sua abitazione in moto, venendo poi fatto entrare per svolgere l’allenamento. Un fatto su cui è piombata Selvaggia Lucarelli, a cui ha fatto seguito la controreplica dell’ex marito di Nina Moric.

Replica di Fabrizio: “Rovineresti tutto quello che non c’è mai stato. Quello che non ti ho mai dato. Mai e poi mai”

“In barba al decreto Coronavirus, il personal trainer va a casa di Corona per allenarlo”. Questo un titolo di una testata riproposto da Selvaggia Lucarelli su Instagram. La giornalista ha poi aggiunto la seguente didascalia: “Gli italiani che se ne fregano”. Pronta la replica di Fabrizio. Prima ha utilizzato l’ironia, poi toni più seriosi. “Amore lo so… Amore mio ti capisco. Amore hai ragione, amore chi non ama non può capirti. Amore lo sapevo che stavi impazzendo senza di me. Amore non trasformare il tuo amore in ossessione. Rovineresti tutto quello che non c’è mai stato. Quello che non ti ho mai dato. Mai e poi mai”. Allusioni tutt’altro che velate quelle di Corona che ha quindi aggiunto…

Corona: “Una polemica inutile, dettata dal solito malanimo della signora Lucarelli”

Corona, in una seconda Stories, ha dichiarato: “Visto che vengo tirato in ballo per l’ennesima volta da Selvaggia Lucarelli, che, pare, nonostante l’emergenza, non abbia niente di meglio da fare che occuparsi di me, segnalo che Nathan è un amico e di professione fa il personal trainer. Quindi, non potendo io andare in palestra, come si sa, non solo per il coronavirus, viene lui da me. Nathan esce di casa per ragioni di lavoro, al pari di un fisioterapista o di un qualunque altro professionista, senza violare alcuna regola. Una polemica dunque inutile, dettata dal solito malanimo della signora Lucarelli verso di me. Chissà perché…”